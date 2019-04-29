Фармпробег и Takeda заявят о проблемах вывода на рынок новых препаратов

Компания Takeda («Такеда Фармасьютикалс») выступит партнером I Всероссийского фармпробега в Ярославле.

Представители компании в рамках деловой программы мероприятий пробега поделятся экспертизой в области производства и вывода на рынок орфанных препаратов, международными трендами в организации медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями, а также примут участие в «круглом столе» на тему «Регистрация и вывод новых препаратов на рынок. Социальный аспект и вопросы госрегулирования», который состоится 1 июня 2019 г. в Ярославле.

Процедура вывода лекарств на рынок в России – это долгий, трудоемкий и финансово затратный процесс с множеством этапов, часть которых признается экспертами как избыточные. Из-за сложностей системы пациенты не всегда могут вовремя получить необходимый препарат, поэтому лишены должного лечения или вынуждены искать варианты за рубежом.

Данной теме будет посвящен шестой день I Всероссийского фармпробега. На «круглом столе» ведущие эксперты фармотрасли комплексно рассмотрят острые вопросы этого направления.

Представители государственных органов, фармкомпаний и вузов обсудят заданную тему с позиций бизнеса, регуляторов и самих пациентов, в том числе регулирование ввода препаратов в обращение, ценообразование и господдержку, запросы общества и необходимые изменения для повышения доступности лекарственной терапии. В качестве модератора выступит генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Для участия в деловой программе фармпробега необходимо заполнить предварительную форму регистрации на сайте, а также получить подтверждение от организаторов.

Генеральный информационный партнер I Всероссийского фармпробега – газета, интернет-портал и телевидение «Фармацевтический вестник».

Более подробную информацию о проекте можно получить на официальном сайте фармпробега.

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