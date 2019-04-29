28% ФП «Оболенское» продается за 4 млрд рублей

Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов (Консорциум инвесторов) присоединится к проекту по созданию крупного российского фармацевтического холдинга на базе АО «ФП «Оболенское».

В соответствии с подписанной обязывающей документацией, размер инвестиций Консорциума инвесторов в приобретение доли ФП «Оболенское» составит более 4 млрд руб. По итогам сделки эффективная доля Консорциума инвесторов в капитале ФП «Оболенское» составит 28%, Банка ВТБ – 46%, АФК «Система» — 13%. Ожидается, что сделка по вхождению Консорциума инвесторов в капитал ФП «Оболенское» будет закрыта до конца II квартала 2019 г., при условии исполнения ряда отлагательных условий, в том числе получения корпоративных одобрений.

Как писал «ФВ», в декабре 2018 г. АФК «Система», банк ВТБ и менеджмент ФП «Оболенское» приобрели акции ФП «Оболенское» у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Общий объем инвестиций составил 15,5 млрд руб.

Участники Консорциума инвесторов получили право присоединиться к сделке после завершения ее дополнительного анализа. Стороны планируют расширить фармацевтический холдинг путем объединения ФП «Оболенское» с фармацевтической компанией «Биннофарм», находящейся под контролем АФК «Система».

Источник: материалы АФК «Система»

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