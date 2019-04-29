Линейка решений для сериализации от R&D Центра 1 EN расширена в два раза

Посетители стенда 1 EN на выставке «Фармпак» познакомились с целым спектром модульных и интеграционных решений для сериализации.

В портфеле есть аппаратные комплексы, управляемые единым ПО, для автоматического нанесения кода Data Matrix ECC200 по ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 на укомплектованных вторичных упаковках (S1), на неукомплектованных упаковках (S2), на самоклеющихся материалах (S3), на самоклеющихся материалах с аппликатором (S5) и с контролем первого вскрытия (S6 и LM).

Успешная практика внедрений объясняет популярность интеграционного пакета для инсталляции в этикеровочное оборудование, установленное на производстве заказчика (S4). S4 позволяет с минимальными затратами произвести модернизацию оборудования для проведения сериализации на самоклеющихся этикетках. А при необходимости даже внедрить дополнительные функции отбраковки и верификации маркировки.

Уже доступна и самая последняя разработка инженеров конструкторов 1 EN. Это решение (S1.1) для сериализации с инновационной поэтапной системой позиционирования и фиксации упаковок.

Все эти решения уже прошли «полевые» испытания на действующих фармацевтических производственных площадках, были признаны полностью пригодными для сериализации и агрегации средств идентификации с криптографической защитой кодов маркировки и совместимы с Единой национальной системой «Честный знак».

Разработки 1 EN соответствуют стандартам ISA 95, GS1, GMP, GAMP 5, GSP, GDP, ISO 9001: 2015, и решают весь объем задач, стоящих перед фарм предприятиями для выполнения требований ФЗ.

Известно, что включение в состав КИЗ так называемого «криптохвоста» приводит к увеличению плотности печати из-за дополнительной информации в КИЗ. Однако на практике с разрешающей способностью системы печати, о которой чаще всего говорят вендоры, редко возникают проблемы. Ключевой челлендж – это то, что увеличение плотности печати приводит к увеличению требований к точности изготовления системы подачи упаковки, ее плавного подвода к системе печати, точного позиционирования в момент печати. Стоит отметить, что в промышленные установки для сериализации 1 EN уже включены системы компенсации биений и износа расходных материалов.

Важно, что способность оборудования работать стабильно при печати КИЗ с «криптохвостом» невозможно определить при печати короткой серии и на совершенно новом оборудовании. Именно поэтому 1 EN предоставляет потенциальным партнерам возможность двухнедельного DEMO теста одной производственной (сериализация и агрегация), одной складской линии (Warehouse), и действующего софта уровней L1-L4 на две недели. А также с готовностью включает в договор пункт о возврате оборудования при количестве брака, превышающем критически допустимую величину в течение минимум года после начала эксплуатации.

Источник: Original Group

pharmvestnik