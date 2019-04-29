Патентную защиту можно потерять по собственной вине

Несоблюдение формальных процедур по поддержанию патента в силе может привести к потере исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Подробности на II Всероссийской конференции «Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рынке: охрана, защита прав и судебная практика 2019», организованной «АСЭР-групп», озвучила старший партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Tilling Peters LLC Екатерина Тиллинг.

В частности, речь идет о годовых пошлинах за поддержание в силе монопольного права. За патент на изобретение они уплачиваются с третьего года срока действия, при этом отсчет ведется с даты подачи заявки, рассказала она, а сама обязанность выплаты пошлин возникает по факту получения патента.

«Если вы передаете ведение заявки сертифицированному патентному поверенному, поддержание патента в силе входит в его обязанности», – отметила юрист. Однако некоторые компании предпочитают заниматься этим самостоятельно и отслеживает сроки на электронных ресурсах сайта Роспатента.

Если компания упустила сроки, предусмотрена возможность оплаты пошлин в дополнительный срок (так называемый «льготный период»), составляющий 6 месяцев со дня истечения сроков, подчеркнула Екатерина Тиллинг. В этом случае срок действия патента будет восстановлен.

При этом следуют помнить, что сроки оплаты пошлин внимательно изучают и те, кто претендуют на конкретные решения, защищенные патентами, предупредила эксперт. Как только пропускается льготный период для поддержания патента в силе, «срок его жизни прекращается, исчезает исключительное право, техническое решение переходит в общественное достояние, а третьи лица без согласия патентообладателя могут беспрепятственно его использовать».

Юрист рассмотрела ситуацию, когда правообладатель лишился исключительного права на изобретение, а лицо, которое также было заинтересованно в этом техническом решении, начало использовать его. «Возникает случай, который называется «право послепользования», – прокомментировал она. – Действие патента, которое было прекращено, может быть восстановлено по ходатайству правообладателя или приемника в течение трех лет, но до истечения срока действия патента. Лицо, которое в этот период начало использование изобретения или сделало необходимые приготовления (например, закупил оборудование, заключил соответствующие договоры), сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование, но без расширения объема использования».

Наряду с правом пользования есть такой инструмент, как право преждепользования, добавила Екатерина Тиллинг. Нередки случаи, когда практически одновременно, независимо друг от друга возникали аналогичные технические решения. При этом две заявки даже могут быть поданы в один день. «В этих случаях, лицо, которое добросовестно использовало тождественное решение или сделало необходимые приготовления, сохраняет свое право, – пояснила г-жа Тиллинг. – Это право устанавливается в судебном порядке в том объеме, в котором использование изобретения было инициировано».

Сергей Рякин

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