«Аптечная сеть 36,6» привлекла с помощью допэмиссии 22 млрд рублей

По состоянию на 26 апреля неназванные инвесторы выкупили акции ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 22,1 млрд рублей, говорится в годовом отчете группы по МСФО. Выручка «36,6» в 2018 году упала на 7,4% к 2017 году – до 44,7 млрд рублей, убыток увеличился в 1,75 раза – до 23 млрд рублей.

«Аптечная сеть 36,6» в сентябре 2018 года объявила о планах увеличить уставный капитал в 3,6 раза через допэмиссию 6 млрд акций. В апреле 2019 года совет директоров утвердил цену размещения: 5,05 рубля – по открытой подписке, 4,55 рубля за бумагу – для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций.

По преимущественному праву было приобретено 361,9 тысячи акций на 1,6 млн рублей. Покупателей 4,4 млрд акций по открытой подписке в группе не называют. Размещение продлится до 31 мая или до выкупа последней акции. Максимальный объем допэмиссии – 30,3 млрд рублей.

Привлеченные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки, уточняется в отчете. Общий долг компании в 2018 году увеличился на 42,6% по сравнению с 2017 годом – до 45,9 млрд рублей. «36,6» в 2018 году заняла еще 15,6 млрд рублей под 10,5% годовых со сроком погашения в 2020 году.

В декабре 2018 года основной кредитор группы – Московский кредитный банк Романа Авдеева – переуступил часть долгов «36,6» связанным с ГК «Регион» компаниям Altus Capital и Long-Term Investments.

Согласно консервативному прогнозу «36,6» на 2019–2023 годы, выручка группы от аптечного бизнеса будет расти на 5–7% ежегодно.

Долгосрочная стратегия развития группы еще разрабатывается. Ее приоритетом станет развитие действующего бизнеса через повышение эффективности каждой точки, говорил в интервью Vademecum гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко. При этом компания намерена усилиться в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но пока не рассматривает выход в дальние регионы.

«Аптечная сеть 36,6» заняла третье место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года с выручкой 50,55 млрд рублей.

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