Росздравнадзор пресек попытку продать на выставке Dental Expo незарегистрированное стоматологическое оборудование

Территориальный орган (ТО) Росздравнадзора по Москве и Московской области при проведении выездного рейда на выставке Dental Expo в Красногорске в конце апреля 2019 года зафиксировал попытку продажи гражданами КНР двух незарегистрированных медизделий – высокочастотного стоматологического рентгеновского аппарата и стоматологического лазера для мягких тканей.

Как выяснили сотрудники ТО Росздравназора, оборудование, выставленное на продажу, не прошло процедуру госрегистрации в РФ, что означало отсутствие данных об эффективности и безопасности применения МИ, а его использование могло нанести ущерб жизни и здоровью пациентов.

В результате попытка продажи незарегистрированных медицинских изделий была пресечена, а сотрудниками Следственного комитета РФ по Московской области – возбуждены уголовные дела по ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок») в отношении продавцов из КНР.

В середине апреля инспекторы Росздравнадзора на выставке профессионалов индустрии красоты «Интершарм» пресекли продажу не зарегистрированных в России препаратов с плацентой человека. На продавцов, оказавшихся гражданами Южной Кореи, возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Кроме того, обнаружилось, что прямо на выставке посетителям проводились инъекционные процедуры.

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