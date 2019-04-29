СП: госзакупки лекарств у единственных поставщиков неэффективны

Счетная палата (СП) РФ провела анализ контрактов с организациями, имеющими статус единственных поставщиков, в том числе лекарственных средств. По результатам исследования аудиторы признали модель выбора единственного поставщика при госзакупках неэффективной и ограничивающей возможности экономического роста.

СП с мая по декабрь 2018 года провела анализ закупок, произведенных в 2015–2017 годах и январе – апреле 2018 года у единственных поставщиков, назначенных постановлениями или распоряжениями Правительства РФ.

Доля госконтрактов, заключенных с единственными поставщиками товаров и услуг, год от года росла – с 29,18% в 2015 году до 36,68% в 2017 году. Вырос объем таких контрактов и в сфере лекарственных госзакупок: в 2015 году их было заключено на 2 млрд рублей, в 2016 году – на 5,6 млрд рублей, в 2017 году – на 11,92 млрд рублей.

За исследуемый период при конкурентных закупках лекарств были заключены контракты на общую сумму 1,185 трлн рублей с совокупной экономией 111,8 млрд рублей, с единственными поставщиками – на 35,6 млрд рублей с экономией 3,36 млрд рублей.

Отдельно СП упоминает в этой связи подконтрольную ГК «Ростех» и Marathon Group компанию «Нацимбио», которая в июне 2015 года была назначена единственным поставщиком вакцин для Нацкалендаря на 2015–2017 годы, а затем вновь получила этот статус на 2018–2019 годы. За 2015–2017 годы Минздрав заключил с «Нацимбио» контракты на поставку вакцин на общую сумму 15,5 млрд рублей, тогда как сама «Нацимбио» заключила 52 договора с поставщиками той же номенклатуры на 14,4 млрд рублей. Таким образом, стоимость услуг «Нацимбио» как единственного поставщика составила более 1,1 млрд рублей, что Счетная палата посчитала фактом неэффективного использования бюджета.

По оценкам Счетной палаты, если бы закупки у единственных поставщиков за анализируемый период во всех отраслях проводились конкурентными способами, то бюджет мог бы сэкономить 53 млрд рублей. Поэтому ведомство считает, что практика заключения контрактов с единственными поставщиками в конкурентных сферах не ведет к эффективному расходованию госсредств, несет риски негативного влияния на уровень развития конкуренции и ограничивает возможности экономического роста.

Источник: Счетная палата РФ

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