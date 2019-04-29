СМИ: министр здравоохранения Ингушетии покинула свой пост

Марем Арапханова покинула должность министра здравоохранения Республики Ингушетии. Указ об этом подписал глава региона Юнус-Бек Евкуров, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Арапханова освобождена от должности министра по собственной инициативе. На сайте правительства Ингушетии и на официальном портале правовой информации сведений об этом пока нет.

Арапханова стала министром здравоохранения в декабре 2013 года. До этого она работала главным врачом в Сунженской ЦРБ и в Ингушской республиканской клинической больнице.

Кто станет новым главой республиканского Минздрава и куда перейдет Марем Арапханова, пока не сообщается.

В январе 2019 года из-за скандала с опубликованным в соцсетях видеороликом, на котором новорожденному заклеили рот пластырем, Арапханова уволила главного врача Республиканского перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиеву.

Источник: Интернет-газета «Ингушетия»

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