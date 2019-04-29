Amgen и Astellas выплатят 125 млн долларов для урегулирования конфликта по Medicare

Американское подразделение Amgen и Astellas согласились выплатить 124,75 млн долларов в связи с нарушением Федерального закона False Claims Act. Как сообщает правительство США, компании нелегально финансировали доплаты в рамках программы Medicare при покупке их продукции.

Как отмечается, Amgen и Astellas использовали «независимые» некоммерческие фонды в качестве посредников при осуществлении платежей. Федеральный закон о борьбе с откатами запрещает фармацевтическим компаниям предоставлять финансовое покрытие доплат в рамках программы Medicare, которые бы мотивировали пациентов приобретать производимые ими лекарства.

Правительство заявило, что Astellas предоставила средства двум фондам для финансирования доплат при покупке Xtandi, ингибитора андрогеновых рецепторов (ARI), используемого для лечения некоторых видов рака простаты. Администрация утверждает, что пациенты Medicare, принимающие Xtandi, получали доплату от выше упомянутых фондов. Кроме того, Astellas рекламировала существование фондов в попытке убедить поставщиков медицинских услуг назначать именно Xtandi. В связи с этим Astellas согласилась заплатить 100 миллионов долларов за снятие обвинений.

Amgen, в свою очередь, согласилась выплатить 24,75 млн долларов для урегулирования претензий, которые касаются нелегальной поддержки лекарства от вторичного гиперпаратиреоза Sensipar и препарата от миеломной болезни Kyprolis.

Адвокат Эндрю Леллинг утверждает, что Amgen и Astellas сговорились с двумя фондами, чтобы создать фонды доплаты, которые «функционировали почти исключительно на пользу пациентов, принимающих лекарства Amgen и Astellas».

«В результате платежи компаний в фонды были не «пожертвованиями», а скорее откатами, которые подрывали структуру программы Medicare и незаконно субсидировали высокую стоимость лекарств компаний за счет американских налогоплательщиков», — сказал Леллинг.

ИСТОЧНИК: BIOSPACE.COM

gmpnews