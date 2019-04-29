Индия отвергает обвинения США и называет это нападением на дешевые дженерики

Индия решительно отвергла обвинения США в том, что страна является основным источником контрафактных лекарств в мире, и назвала их «атакой на недорогие генерические препараты», имеющие важное значение для обеспечения доступности здравоохранения.

В американском Special 301 Report, подготовленном Торговым представителем США (USTR), Индия и Китай были названы основными источниками поддельных лекарств в мире. Кроме того, 20 процентов лекарств на внутреннем индийском рынке являются поддельными, утверждают авторы отчета.

«Мы категорически не согласны с заявлениями USTR. Нам непонятен ни генезис отчета, ни использованная составителями методология. Мы усматриваем в его публикации попытку противостоять производству дешевых дженериков и процветанию индийской фармацевтической отрасли, которая стала «мировой аптекой», — сказала The Times of India руководитель департамента здравоохранения и благосостояния семьи Правительства Индии Прити Судан.

Отчет USTR, ежегодный обзор состояния защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности со стороны торговых партнеров США по всему миру, вновь поставил Индию в «список приоритетного наблюдения» (priority watch list) в связи с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

«В частности, Китай и Индия являются основными источниками контрафактных лекарств, распространяемых по всему миру. Хотя невозможно определить точную цифру, исследования показали, что до 20% лекарств, продаваемых на индийском рынке, являются поддельными и могут представлять серьезную угрозу здоровью и безопасности пациентов», — говорится в отчете.

Там также заявлено, что Индия экспортирует контрафактные лекарства в Африку, Канаду, страны Карибского бассейна, ЕС, Южную Америку и США.

В свою очередь, Прити Судан утверждает, что несмотря на дешевизну, эти лекарства обладают высоким качеством и составляют 75% в общем объеме экспорта индийской фармацевтической продукции.

Не стоит удивляться тому, что Индия представлена в отчете как страна, не удовлетворяющая критериям патентоспособности и обязательного лицензирования.

«В то время, как цены на лекарства растут, данный отчет подрывает усилия, направленные на то, чтобы сделать лекарства более доступными внутри страны. Стремление USTR к большей защите и обеспечению соблюдения политики в области интеллектуальной собственности будет способствовать поддержанию высоких цен на лекарства во всем мире и сделает спасительные для жизни препараты недоступными для людей в развивающихся странах», — говорится в заявлении организации «Врачи без границ».

В докладе также говорится, что неадекватная защита коммерческой тайны в ряде стран, особенно в Китае и Индии, ставит под угрозу торговые секреты США.

ИСТОЧНИК: TIMESOFINDIA.INDIATIMES.COM

gmpnews