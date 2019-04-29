В России разработан инновационный противовоспалительный препарат

В Казанском (Приволжском) федеральном университете разработали новое нестероидное противовоспалительное средство (НПВС). Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артрит и артроз, часто приводят к инвалидности, а препараты, которые при них назначают (ибупрофен, диклофенак и другие), недостаточно эффективны и при этом разрушают слизистую оболочку желудка, оказывают негативное влияние на сердечную деятельность человека.

В КФУ разработали и запатентовали молекулу нестероидного противовоспалительного средства нового поколения, получившую название KFU-01. Это так называемое пролекарство, которое после попадания в организм под воздействием биохимических факторов высвобождает два активных компонента: пиридоксин (одна из форм витамина В6) и напроксен (сильнодействующее НПВС), обладающих уникальным синергетическим действием. В результате достигается эффективность и безопасность, которыми не обладает ни один из известных препаратов этой категории.

Исследования на животных показали, что KFU-01 обеспечивает наступление ярко выраженного противовоспалительного эффекта на модели как острого, так и хронического воспаления, что выделяет его среди всех доступных НПВС, — отметил один из разработчиков препарата, ведущий специалист НОЦ фармацевтики КФУ Константин Балакин. — Также существенно усилены анальгетические эффекты. Принципиальная особенность — в том, что, в отличие от любого нестероидного противовоспалительного средства, KFU-01 практически не оказывает негативного влияния на слизистую оболочку желудка.

Ученые подчеркивают, что эффект многократного усиления свойств действующих компонентов был достигнут благодаря особенностям фармацевтического молекулярного дизайна. Метаболизм и фармакокинетика полученного соединения обеспечивают оптимальное соотношение концентраций активных компонентов в очагах воспаления, что позволяет эффективно их подавлять. При этом, если просто одновременно принимать пиридоксин и напроксен, подобного синергетического эффекта не наблюдается.

Проект по созданию нового противовоспалительного средства поддержан Национальной технологической инициативой. Разработка имеет хорошие перспективы на фармацевтическом рынке, сообщил заместитель руководителя направления «Биомедицина» рабочей группы национальной технологической инициативы «Хелснет» Андрей Ломоносов.

Самые гениальные решения всегда очень просты. Тут мы видим как раз такой случай, когда из двух существующих лекарств удалось получить нечто совершенно уникальное, — отметил он.

Новый препарат переходит в стадию клинических испытаний, на рынке он может появиться в 2023 году. Разработчики предполагают, что им удастся осуществить продажу международной лицензии.

ИСТОЧНИК: ИЗВЕСТИЯ

gmpnews