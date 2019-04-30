Сотрудники компании «Партнер» ответили Игорю Вайнштоку и обратились к участникам фармрынка

В АО «Партнер» отреагировали на обращение через «ФВ» заочно арестованного и объявленного в международный розыск совладельца этой компании Игоря Вайнштока к представителям российской фарминдустрии. В ответ на обвинения в рейдерстве восемь сотрудников изложили свою версию событий, произошедших в компании. Приводим их письмо в авторской редакции.



Открытое письмо сотрудников АО «Партнер»

участникам фармацевтического рынка

Тот, кто осознанно лжет, – знает правду.

Мы не хотели разворачивать полемику в интернете (в публичном пространстве), но И.И. Вайншток сам вынудил нас сказать правду. Значит время пришло.

Ложь, клевета и прочая духовная грязь, направленная как на отдельных людей, так и на разрушение России, являются испытанным методом, которым пользуется определенная категория людей. Этим путем идет и И.И. Вайншток.

Интернет пестрит формулировками о создателе и разработчике Бифидка – Игоре Вайнштоке. Это – ложь. Игорь Вайншток в принципе не может быть разработчиком кефира Бифидок, как и другой продукции АО «Партнер», т.к. не имеет соответствующего образования. На сайте Российской государственной библиотеки есть автореферат кандидатской диссертации Вайнштока Игоря Измайловича под названием: «Исследование и разработка метода и автоматической ультразвуковой установки для контроля и прогнозирования трещиностойкости железобетонных изделий».

Создателями и разработчиками продуктов Бифидок являются безвременно ушедшие из жизни Николай Аркадьевич Абрамов, Алла Олеговна Мурашова и другие ныне здравствующие, но немало пострадавшие от И.И. Вайнштока, действующие и бывшие сотрудники компании «Партнер». (Пользуясь случаем, мы хотим внести ясность в отношении Дмитрия Иванова, т.к. в публикациях в СМИ закралась досадная ошибка: Дмитрий Иванов внес большой вклад в создание препаратов фирмы «Партнер», но он не имеет отношения к разработке продуктов Бифидок).

И.И. Вайнштоку очень понравилось говорить о рейдерском захвате его фирмы. Это — ложь. На самом деле сам И.И. Вайншток и иже с ним сами являются рейдерами. Об этом смело написала дочь Николая Аркадьевича Абрамова Софья Мореева.

Присвоение чужой собственности, в том числе интеллектуальной, называется воровством. Именно этим долгие годы занимался И.И. Вайншток. В этом стал профессионалом.

Невыплата зарплаты сотрудникам стала обычным делом на предприятии. А сотрудники, посмевшие обратиться в трудовую инспекцию, вынуждены были уволиться.

Практически все средства, поступающие в компанию от продажи продукции, выводились на личные счета И.И. Вайнштока и его партнеров. В развитие производства денег не вкладывалось.

Мы очень благодарны всем, кто встал на защиту нашего общего дела и нас самих. А это как раз те люди, которых перечислил И.И. Вайншток.

Мы глубоко возмущены безумной неправдой и желчью, которая на них изливается И.И. Вайнштоком с помощниками.

Ольга Викторовна Полянская является одним из лучших специалистов фирмы. И именно ее избрал трудовой коллектив для представления интересов сотрудников.

Нас глубоко возмутило грубое выдворение из компании Константина Владимировича Беляева и Елены Андрияновны Терешковой.

Мы были свидетелями того, как старалась Елена Андрияновна Терешкова помочь предприятию, как тепло и просто она общалась со всеми сотрудниками, невзирая на их должности. Она замечательный руководитель и профессионал.

С введением конкурсного управления нам стали регулярно выплачивать зарплату. Мы можем спокойно работать, не претыкаясь каждый раз о жену И.И. Вайнштока А.И. Зинину, тоже причастную к разрушению АО «Партнер».

И.И. Вайншток в злобе, что потерял деньги и власть, и сейчас продолжает разрушать нашу организацию.

Мы считаем, что есть все признаки того, что он является государственным преступником. Уверены, в этом обязательно очень скоро разберется наш суд.

На его совести утраченное здоровье людей, работавших в фирме.

Мы предполагаем, что И.И. Вайншток может продолжить свою разрушительную деятельность. Но если кого-то из наших ныне работающих сотрудников И.И. Вайншток захочет упомянуть лично в негативном ключе, можете быть уверены, что это честный человек и настоящий профессионал.

Уважаемые участники и партнеры профессионального фармацевтического рынка! Хотим еще раз вас уведомить, что только с отстранением Игоря Вайнштока от руководства компании в АО «Партнер» возобновилась научно – исследовательская работа. В настоящее время своевременно оплачиваются текущие платежи, в том числе заработная плата сотрудникам и налоги государству.

От трудового коллектива АО «Партнер»:

Представитель трудового коллектива, Заместитель генерального директора — директор биотехнологического производства Гелеверя Наталья Владимировна

Заместитель генерального директора — главный инженер Шутофедов Максим Александрович

Начальник Департамента науки Кареткин Борис Алексеевич

Ведущий научный сотрудник Дорошенко Екатерина Олеговна

Начальник управления-провизор Бушукина Татьяна Митрофановна

Начальник отдела Колесник Елена Владимировна

Заместитель Начальника службы качества Смирнова Евгения Александровна

Начальник Лаборатории Резвова Ирина Александровна