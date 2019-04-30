«Биохимик» первым в России зарегистрировал 12 отечественных антибиотиков

АО «Биохимик», являющийся лидером по производству антибиотиков в Российской Федерации, продолжает революционный прорыв.

Предприятие получило регистрационное удостоверение на производство дженерика Дорипенема – первым в стране. Это является ярким показателем инновационного развития завода, который только за девять предыдущих месяцев зарегистрировал еще десять антибиотиков различных групп и форм. Предприятие не намерено останавливаться на достигнутом. В 2019 году регистрационные документы получат 17 антибиотиков.

В основном все зарегистрированные противомикробные препараты обладают широким спектром действия. Например, Левофлоксацин, Моксифлоксацин, который включен в перечень ЖНВЛП, Азитромицин, Линезолид – применяются при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, инфекциях кожи и мягких тканей, мочевыводящих путей и почек, и других. Также в перечень зарегистрированных препаратов вошел противотуберкулезный антибиотик – Каприомицин (порошок для приготовления инъекций). Он применяется при туберкулезном поражении легких, при неэффективности или непереносимости противотуберкулезных препаратов I ряда, а также при резистентности к ним. Это важные для любой страны медикаменты, что подтверждает статистика.

Сегодня туберкулез занимает девятое место среди причин смерти населения Земли. В мире от него умирает значительно больше людей, чем от ВИЧ и СПИД вместе взятых (например, показатель 2016 года — миллион 300 тысяч погибших). Общее число заболевших превысило десять миллионов. По оценкам ВОЗ туберкулез является одним из самых опасных инфекционных заболеваний в мире, наряду со СПИДом и гепатитом.

Комментируя прорыв «Биохимика», практикующие врачи подчеркивают важность некоторых медицинских аспектов:

Евдокимова Анна Григорьевна, д.м.н., Заслуженный врач РФ, профессор кафедры внутренних болезней стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова

«В условиях увеличивающейся устойчивости патогенных микроорганизмов к современным антибиотикам, с одной стороны, и высокой распространенности внутрибольничных инфекций (в нашей стране до 15%), с другой стороны, у клиницистов наблюдается высокая потребность в использовании нозологически правильных, эффективных и наименее токсичных лекарственных средств со стойким бактерицидным действием. Одним из наиболее востребованных классов антибиотиков являются карбапенемы, активные в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий, в том числе, мультирезистентных. Благодаря своему фармакологическому профилю, эффективности и безопасности важнейшее место среди препаратов этой группы занимает Дорипенем, используемый для лечения нозокомиальной пневмонии, осложнённых интра-абдоминальных инфекций, инфекций мочевыделительной системы. Использование этого антибиотика порой ограничивается за счет высокой стоимости курса лечения. Надеемся, что разработка отечественного Дорипенема, которой займется АО «Биохимик», поможет сделать эффективную терапию более доступной и будет способствовать увеличению продолжительности жизни населения нашей страны».

Жеребкер Евгения Михайловна, к.м.н., БПНЦ РАН

«Безусловно, создание полностью российских антибиотиков является чрезвычайно важным шагом к повышению доступности необходимых инструментов борьбы с инфекционными заболеваниями. При этом важно помнить не только о потенциале антимикробной активности, но и о минимальном спектре побочных действий. Самыми безопасными антибактериальными препаратами принято считать макролиды. Отличительной чертой этих препаратов является то, что данная группа практически не вызывает аллергии, как, к примеру, это часто отмечается после приема антибиотиков группы пенициллина или цефалоспоринов. Среди препаратов этой группы стоит выделить Азитромицин. В сочетании с высокой безопасностью даже при длительном применении, в том числе в педиатрической и гериатрической практике, он обладает фармакологической активностью, которая позволяет рассматривать его и как антибактериальное средство в терапии внутриклеточных инфекционных патогенов, и как препарат, обладающий иммуномодулирующим действием. Производство нового Азитромицина безусловно подтверждает готовность компании АО «Биохимик» обеспечивать медицинское сообщество наиболее востребованными, доступными и безопасными лекарственными препаратами».

В начале апреля в Москве прошел XI Ежегодный Всероссийский Конгресс с международным участием «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы». Мероприятие вызвало широкий интерес ученых и практических врачей. На конгрессе подчеркивалась обеспокоенность медиков по поводу того, что в России 79% субстанций для производства противомикробных препаратов импортируются из Китая, Индии, Кореи и Европы, в нашей стране имеются высокие риски возникновения сырьевого дефицита, а также опасность увеличения стоимости лекарственных средств.

Именно поэтому инициативы «Биохимика» по импортозамещению были оценены на конгрессе как уникальные и в то же время соответствующие всем новым стандартам мировой фармацевтики.

Инновационные проекты, реализуемые на «Биохимике», обеспечивают выполнение стратегии Президента Российской Федерации В.В. Путина по импортозамещению и повышению экспортного потенциала России.

gmpnews