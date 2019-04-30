Устойчивость к противомикробным препаратам является глобальным кризисом

Болезни, вызванные бактериями, устойчивыми к антибиотикам, к 2050 году будут убивать около 10 миллионов человек ежегодно, а экономический ущерб от них может сравниться по масштабам с последствиями глобального кризиса 2008-2009 годов — если международное сообщество не примет необходимые меры. Об этом говорится в новом докладе Межведомственной координационной группы по борьбе с антимикробной резистентностью.

Всё больше заболеваний, включая респираторные инфекции и инфекции мочеполовой системы, не поддаются лечению, подчеркивают авторы доклада. Они сообщают, что уже сегодня от лекарственно-устойчивых заболеваний ежегодно умирают 700 тысяч человек, из них 230 тысяч – от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

«Антимикробная резистентность – одна из главных угроз глобальному сообществу. В этом докладе говорится о масштабах тех мер, которые необходимо принять для того, чтобы остановить распространение этого явления», – сказала Амина Мохаммед, первый заместитель Генерального секретаря ООН, сопредседатель координационной группы.

Авторы доклада напоминают, что здоровье человека неразрывно связано со здоровьем животных, состоянием окружающей среды и качеством продуктов питания, и предлагают применять многосторонний подход в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

Эксперты, в частности, призывают ответственно подходить к назначению противомикробных препаратов для лечения людей и животных, а также отказаться от их применения в качестве стимуляторов роста в сельском хозяйстве.

«В докладе признается важнейшая роль противомикробных средств в производстве продуктов питания, а также в сфере защиты здоровья людей и животных, но вместе с тем эксперты выступают в поддержку ответственного использования [таких препаратов] во всех секторах», – сказал Жозе Грациону да Силва, глава Продовольственной и сельскохозяйственной Организации (ФАО).

Рекомендации Межведомственной координационной группы (МКГ) по устойчивости к противомикробным препаратам:

МКГ призывает все государства-члены обеспечить справедливый и приемлемый по стоимости доступ к существующим и новым противомикробным препаратам гарантированного качества, а также к альтернативным препаратам, вакцинам и диагностическим средствам и их ответственное и разумное использование компетентными специалистами, имеющими соответствующую лицензию в области охраны здоровья человека, животных и растений.

к существующим и новым противомикробным препаратам гарантированного качества, а также к альтернативным препаратам, вакцинам и диагностическим средствам и их ответственное и разумное использование компетентными специалистами, имеющими соответствующую лицензию в области охраны здоровья человека, животных и растений. МКГ призывает все государства-члены ускорить разработку и осуществление Национальных планов действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в рамках «Единого здравоохранения» в контексте ЦУР.

и осуществление Национальных планов действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в рамках «Единого здравоохранения» в контексте ЦУР. МКГ призывает все государства-члены прекратить использование противомикробных препаратов в целях стимуляции роста в соответствии с руководством учреждений участников Трехстороннего сотрудничества (ФАО, МЭБ и ВОЗ) и Комиссии Кодекс Алиментариус, начиная с незамедлительного прекращения использования антибиотиков, перечисленных в качестве высокоприоритетных жизненно важных противомикробных препаратов в составленном ВОЗ Перечне жизненно важных противомикробных препаратов для медицины человека.

в соответствии с руководством учреждений участников Трехстороннего сотрудничества (ФАО, МЭБ и ВОЗ) и Комиссии Кодекс Алиментариус, начиная с незамедлительного прекращения использования антибиотиков, перечисленных в качестве высокоприоритетных жизненно важных противомикробных препаратов в составленном ВОЗ Перечне жизненно важных противомикробных препаратов для медицины человека. МКГ призывает доноров из государственного и частного секторов, благотворительные фонды и другие финансовые структуры расширять инвестиции в инновационные разработки новых противомикробных препаратов гарантированного качества (в частности антибиотиков), новых соединений, средств диагностики, вакцин, методик удаления отходов и безопасных и эффективных аналогов противомикробных препаратов для охраны здоровья человека, наземных и водных животных и растений, а также во внедренческие и операционные исследования.

гарантированного качества (в частности антибиотиков), новых соединений, средств диагностики, вакцин, методик удаления отходов и безопасных и эффективных аналогов противомикробных препаратов для охраны здоровья человека, наземных и водных животных и растений, а также во внедренческие и операционные исследования. МКГ рекомендует существующим и будущим глобальным инициативам по обеспечению доступа продвигать и поддерживать справедливый и приемлемый по стоимости доступ к существующим и новым противомикробным препаратам, средствам диагностики, вакцинам, методикам удаления отходов и безопасным и эффективным аналогам антибиотиков для охраны здоровья человека, наземных и водных животных и растений.

к существующим и новым противомикробным препаратам, средствам диагностики, вакцинам, методикам удаления отходов и безопасным и эффективным аналогам антибиотиков для охраны здоровья человека, наземных и водных животных и растений. МКГ призывает государственные, частные и благотворительные фонды, финансирующие научные исследования, и другие заинтересованные стороны использовать результаты текущих научных исследований и разработок для создания новых противомикробных препаратов, средств диагностики, вакцин, методик удаления отходов и безопасных и эффективных аналогов антибиотиков и для расширения внедренческих и операционных исследований, а также координации и сотрудничества в области научных исследований в контексте «Единого здравоохранения».

gmpnews