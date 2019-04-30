ОАО «Фармстандарт-Лексредства» выпустит 15 новых препаратов в 2019 году

Врио губернатора Курской области провел рабочую встречу с генеральным директором предприятия Евгением Проходой, на которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» входит в пятёрку крупнейших российских производителей медикаментов. Это один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Курской области. Предприятие выпускает 417 наименований лекарственных средств, 54 из них включены в перечень жизненно важных. Производственные мощности составляют 600 миллионов упаковок в год.

«В соглашении закреплены обязательства между подписывающими сторонами. И для нас очень важно, чтобы соблюдались те социальные гарантии, которые берет на себя руководство предприятия. На производстве поддерживается очень высокое качество продукции, выпускается широкий спектр медикаментов, которые поставляются не только на территорию Курской области, но и далеко за границы региона. Всё это позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие предприятия, в чем администрация области будет, безусловно, поддерживать руководство», — отметил врио губернатора Роман Старовойт.

В 2019 году ОАО «Фармстандарт-Лексредства» планирует увеличить объемы производства на 5%. Также привлечь не менее 500 млн рублей инвестиций, направленных на модернизацию оборудования. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал предприятия составил 1,2 млрд рублей. Намечен выпуск 15 новых видов лекарственных препаратов.

Алексей Лазарев, председатель Союза «Федерация организация профсоюзов Курской области» отметил:

«Мы видим, как технологически развивается ОАО «Фармстандарт-Лексредства» за последние годы. Отмечу конкурентоспособность предприятия, которое уверенно чувствует себя на рынке не только российском, но и за его пределами».

Сейчас на производстве задействованы около двух тысяч человек. В текущем году руководство компании планирует увеличить среднемесячную заработную плату на 4%, кроме того, направить 1,8 млн рублей на подготовку кадров. Новым договором предусмотрены средства на различные социальные программы и благотворительность.

«Я, как руководитель, глубоко убежден – человек, который мало зарабатывает, и человек, который работает в плохих условиях, он работать хорошо не будет. Поэтому мы обращаем внимание на материальную составляющую. Также оказываем помощь нашим ветеранам, работникам при рождении первого ребенка и многое другое. Это достаточно разносторонняя работа, и мы ей придаем большое значение», — заявил генеральный директор ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Евгений Прохода.

За первый квартал 2019 года налоговые отчисления от производителя составили 574 млн рублей в консолидированный бюджет, в том числе в областную казну — 381 млн.

По итогам встречи стороны подписали протокол к соглашению о взаимном сотрудничестве Администрации Курской области, Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

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