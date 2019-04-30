«Olainfarm» поставит ВОЗ противотуберкулезный препарат на сумму свыше 3 млн евро

«Olainfarm» выиграл тендер Международной Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на поставку противотуберкулезного препарата ПАСК натриевая соль в 2019 — 2020 году. По результатам тендера был заключён договор на поставку этого лекарственного препарата на сумму свыше 3 миллионов евро. Первая поставка медикамента запланирована уже на конец апреля.

«Мы гордимся успешным сотрудничеством с ВОЗ вот уже в течение почти 10-ти лет, что подтверждает качество лекарственных средств компании «Олайнфарм». Безопасность сырья, высокая оценка продукта, соблюдение срока поставки и долгосрочный положительный опыт сотрудничества — критерии, которые позволили «Olainfarm» повторно выиграть тендер ВОЗ на поставку этого противотуберкулезного препарата также и в 2019 и 2020 году», — подчеркивает председатель правления АО «Olainfarm» Лаурис Макиевскис.

ПАСК натриевая соль была одним из 15 самых продаваемых продуктов «Olainfarm» в 2018 году. Помимо ВОЗ «Olainfarm» поставляет ПАСК натриевую соль в специализированные клинические центры в странах Балтии, международную организацию «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières), а также экспортирует в Молдову.

ПАСК натриевая соль является одним из самых известных противотуберкулезных препаратов в мире, и ВОЗ широко используется это лекарственное средство для лечения туберкулеза в развивающихся странах Азии и Африки. «Олайнфарм» производит этот препарат с 2001 года, но с 2011 года компания получила статус надежного партнера ВОЗ по программе борьбы с туберкулезом, регулярно участвуя в тендерах ВОЗ по закупкам.

АО «Olainfarm» одно из крупнейших компаний в странах Балтии с более чем 45-летним опытом производства медикаментов и химико-фармацевтических продуктов. Сегодня продукция АО Olainfarm экспортируется более чем в 60 стран мира, в том числе в страны Балтии, Россию, другие страны СНГ, страны Европы, Северной Америки, Азии, в Австралию.

gmpnews