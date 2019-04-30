Чистая прибыль Pfizer за I квартал выросла на 9%

Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. в первом квартале 2019 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составила 3,884 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-марта составила 0,68 доллара против 0,59 доллара годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода выросла на 2%, составив 13,118 миллиарда долларов.

«Наши финансовые результаты за первый квартал 2019 года были сильными за счет продолжающегося укрепления определенных брендов биофармацевтических препаратов, в основном — Eliquis, Ibrance, Prevnar 13/Prevenar 13 и Xeljanz, а также сильного операционного роста некоторых брендов Upjohn, в основном в Китае», — сообщил в релизе глава компании Альберт Бурла (Albert Bourla).

По итогам 2019 года компания планирует получить выручку в размере 52-54 миллиарда долларов, а скорректированную прибыль на акцию на уровне 2,83-2,93 доллара против предыдущего прогноза в 2,82-2,92 доллара.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.

1prime