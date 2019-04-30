Москва приглашает поставщиков инновационных онкопрепаратов к участию в аукционах

Более 400 производителей и поставщиков препаратов для лечения онкологических заболеваний со всей страны приглашаются к участию в закупках профильных стационаров столицы. Об этом сообщил зам. мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Более 400 производителей и поставщиков лекарственных препаратов получили адресные приглашения и могут принять участие в электронных аукционах на поставку химиотерапевтических лекарственных препаратов. В результате проведения объявленных в настоящее время 9 аукционов централизованно будут закуплены инновационные онкопрепараты в таблетированной форме. Они будут поставляться в Центр лекарственного обеспечения. Общая начальная стоимость контрактов по опубликованным электронным аукционам составляет около 2,3 миллиарда рублей», – сказал Владимир Ефимов.

По его словам, в текущем году планируется опубликовать закупочные процедуры на поставку химиотерапевтических препаратов на сумму 8 млрд руб.

«Переход на новые стандарты лечения онкологии предусматривает возможность для столичных медицинских учреждений самостоятельно закупать препараты для иммунной и таргетной терапии. Для этих целей на текущий год правительство Москвы выделило дополнительно более 8 млрд рублей», – пояснил Владимир Ефимов.

Для удобства потенциальных участников аукционов создан дополнительный коммуникационный канал.

Источник: Департамент города Москвы по конкурентной политике

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