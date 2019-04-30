«Ростех» рассчитывает в 3,5 раза нарастить выручку своего производства протезно-ортопедических изделий

ГК «Ростех» намерена создать на базе МПО «Металлист» в Москве Центр компетенций по первичному протезированию и реабилитации. Основной специализацией центра станет создание новых медицинских изделий, протезирование, реабилитация пациентов и обучение профильных специалистов. Все это, считают в госкорпорации, позволит в 3,5 раза увеличить выручку предприятия – до 745 млн рублей к 2025 году.

Объем производства МПО «Металлист», по прогнозам «Ростеха», увеличится с 700 единиц технических средств реабилитации (ТСР) в год до 6 тысяч. После выхода центра на проектную мощность в компании рассчитывают нарастить объем экспорта до 10% от общего объема выпускаемой продукции. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Ключевым направлением развития станет расширение линейки протезов, ортезов, комплектующих для протезно-ортопедических, медицинских изделий, дистрибуция и сервис медицинской техники. На базе завода откроют центр для обучения специалистов передовым методам протезирования.

Помимо этого, центр будет предоставлять услуги по протезированию и реабилитации. Система реабилитации будет действовать по принципу «одного окна»: пациент сможет получить в центре комплекс услуг, включая подбор необходимого изделия, его адаптацию и обучение для быстрой социализации, пояснили в «Ростехе».

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «МПО «Металлист» на 100% принадлежит ГК «Ростех». В 2017 году предприятие выручило 221 млн рублей и показало чистый убыток в 11,8 млн рублей.

В апреле 2019 года Правительство РФ анонсировало дополнительные меры поддержки производителей ТСР. Если документ будет принят, то российским производителям, участвовавшим в реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2017–2019 годах, будут компенсированы расходы на оплату труда сотрудников, средства, потраченные на апробацию ТСР с участием инвалидов, расходы на изготовление опытных образцов, макетов и стендов, производство опытной партии продукции и ее тестирование, сертификацию, регистрацию и испытания.

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