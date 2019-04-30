В Великобритании разыграли пятилетние контракты на закупку лекарств от гепатита С на 1 млрд фунтов

В 2018 году Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) заключила контракты на 1 млрд фунтов с производителями препаратов от гепатита С – Gilead, MSD и AbbVie. По новой схеме, предполагающей безлимитный доступ пациентов к лекарственной терапии, до настоящего времени удалось пролечить порядка 30 тысяч человек.

К 2025 году NHS планирует пролечить 113 тысяч пациентов с гепатитом С. Полностью элиминировать заболевание, руководствуясь глобальной стратегией ВОЗ, планируется к 2030 году. С этой целью NHS с 2017 года заключает индивидуальные соглашения о закупке профильных препаратов с компаниями Gilead, MSD и AbbVie.

Контракты предполагают не только неограниченный доступ к терапии при фиксированной цене, но и содействие производителей в выявлении новых инфицированных. По оценкам NHS, 69% людей с вирусным гепатитом С не знают о своем заболевании.

В феврале 2018 года NHS начала переговоры о крупнейшей, по собственным оценкам, закупочной кампании: суммарно для обеспечения пятилетнего неограниченного доступа к терапии гепатита С ведомство запланировало выделить 1 млрд фунтов.

Старт кампании 2018 года был отложен на шесть месяцев из-за судебного разбирательства AbbVie c NHS, касающегося нарушения конкуренции при заключении контрактов: основным поставщиком профильных препаратов для NHS стал Gilead.

Модель, которую использует NHS при закупках лекарств от гепатита С, похожа на модель с условным названием Netflix, используемую несколькими штатами в США. Штат Вашингтон 26 апреля 2019 года объявил AbbVie единственным поставщиком профильных препаратов. Такой же статус, но в штате Луизиана в марте 2019 года получила Gilead.

Источник: NHS

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