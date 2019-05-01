Проект закона о лекобеспечении будет обсуждаться в конце мая

Обсуждение будущей системы лекарственного обеспечения в настоящий момент активно ведется одновременно на двух авторитетных площадках – в Госдуме и в Российской академии наук.

Однако дальше всех, пожалуй, шагнул президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, который входит в состав обеих рабочих групп. Эксперт настаивает на создании отдельного закона о лекарственном обеспечении.

Желание дать научное обоснование стратегическому документу по Национальной лекарственной политике (НЛП) РАН заявила в начале текущего года. По словам научного руководителя Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамила Хабриева, разработанный документ будет передан в Минздрав, чтобы регулятор начал обсуждать нацполитику далее в правительстве.

РАН, проведя оценку объемов необходимых ресурсов, представила такие цифры: для увеличения доступности лекарств системе лекобеспечения ежегодно необходимо дополнительно 330 млрд руб.

Впрочем, оценкой системы лекарственного обеспечения на протяжении последних пяти лет активно занимались ведущие российские эксперты, участники конгрессов «Право на лекарство», которые дважды в год проводит Лига защитников пациентов. Ее лидер Александр Саверский в прошлом году инициировал создание петиции, в которой указывается на необходимость принятия в России закона, который гарантировал бы всем жителям страны право доступа к лекарствам.

Свою мысль Александр Саверский озвучивал и на заседаниях рабочих группы РАН, и в Госдуме. Как говорит эксперт, у него не сложилось твердого убеждения в том, что академики его услышали, гораздо больший прорыв удалось совершить в убеждениях членов межфракционной группы, созданной при Госдуме. По крайней мере, там уже начинают звучать идеи, изложенные Саверским. Но до понимания того, что необходим именно закон, пока далеко.

«Если сейчас пойти по пути групп и не делать закона, произойдет наслоение документов, которые будут сделаны, они неизбежно вступят в противоречие друг с другом. Плюс конфликт уже существующих норм и правил. В результате в системе возникнет застой и коллапс», – предупреждает Александр Саверский.

По его словам, ситуация нуждается в кардинальном изменении. В настоящий момент создается структура проекта закона о лекарственном обеспечении, идут консультации с экспертами. 23 мая на конгрессе «Право на лекарство» Александр Саверский будет готов представить проект закона.

Фото: Олег Кирюшкин

Оксана Баранова

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