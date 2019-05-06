Российский фармпроизводитель инвестировал 6 млн долларов в автоматизацию производства

Проект «Биокад» по автоматизация биотехнологического производства в новом производственном комплексе на территории «Нойдорф» завершен. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.

Разработка, реализация и запуск проекта заняли один год. Суммарный объем инвестиций в проект составил 6 млн долларов. Новое программное решение фармпроизводитель планирует масштабировать в своих будущих проектах, в том числе, в Финляндии.

В компании подчеркивают, что общий вес оборудования (более 60 единиц) составил около 30 тонн и оказался равен небольшому Boeing-747.

Как отметил генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов, основная сложность реализации проекта состояла в том, что в России подобное оборудование не производится. За технологическим оснащением своих производственных линий российские производители обращаются к европейским и американским вендорам, что сопряжено с рядом рисков, включающих срыв сроков поставок, высокую стоимость обновления программного обеспечения, а иногда и отказ от поставок из-за санкций. Кроме того, «иностранный разработчик не может знать технологический процесс компании так же глубоко, как ее специалисты».

«Процессорные мощности мы взяли у российской компании, софт разработали сами, — рассказал он. — Потом отправили спроектированные нами чертежи в Китай, и они сделали нам “железо”. В итоге кастомизированное под нас оборудование оказалось втрое дешевле, чем готовые ИТ-решения европейских разработчиков».

Ввод в эксплуатацию второго производственного комплекса на территории ОЭЗ «Нойдорф» запланирован на середину нынешнего года.

Фото: «Биокад»

Сергей Рякин

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