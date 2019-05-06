Почти все места на 25-й Российский фармацевтический форум уже проданы

25-й Российский фармацевтический форум состоится 14-15 мая в Санкт-Петербурге. Воспользуйтесь уникальной возможностью встретиться со всеми международными и локальными игроками фармацевтического рынка России, чтобы обсудить вызовы отрасли и обменяться последними новостями!

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Подтверждение регуляторов

Мы получили предварительные подтверждения об участии в форуме представителей Минздрава РФ, Государственной Думы РФ и Федеральной антимонопольной службы:

Михаил Мурашко , глава Росздравнадзор;

, глава Росздравнадзор; Елена Максимкина , директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Министерство здравоохранения РФ;

, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Министерство здравоохранения РФ; Александр Петров , председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета по охране здоровья, Государственная Дума РФ;

, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета по охране здоровья, Государственная Дума РФ; Тимофей Нижегородцев , начальник управления социальной сферы и торговли, Федеральная антимонопольная служба РФ;

, начальник управления социальной сферы и торговли, Федеральная антимонопольная служба РФ; Андрей Тенишев, директор управления по борьбе с картелями, Федеральная антимонопольная служба РФ.

Подтверждения выступающих в дискуссии генеральных директоров ведущих фармацевтических производителей включают:

Олег Дубянский , вице-президент и генеральный менеджер, GSK Фарма (Россия);

, вице-президент и генеральный менеджер, GSK Фарма (Россия); Ларс Нилсен , генеральный директор, ЗАО «Рош-Москва»;

, генеральный директор, ЗАО «Рош-Москва»; Олег Парошин , генеральный директор, Россия, Amgen;

, генеральный директор, Россия, Amgen; Дмитрий Морозов , генеральный директор, BIOCAD;

, генеральный директор, BIOCAD; Дмитрий Ефимов , старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA, генеральный директор, АО «Нижфарм»;

, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA, генеральный директор, АО «Нижфарм»; Игорь Рукавишников , генеральный директор компании Gilead Sciences в Россиии Маттиас Вернике, генеральный директор Merck Biopharma в России присоединятся к дискуссии по обеспечению доступа инновационных препаратов на российский рынок и защите прав интеллектуальной собственности в фармацевтическом секторе;

, генеральный директор компании Gilead Sciences в Россиии Маттиас Вернике, генеральный директор Merck Biopharma в России присоединятся к дискуссии по обеспечению доступа инновационных препаратов на российский рынок и защите прав интеллектуальной собственности в фармацевтическом секторе; Лидия Ключарева , руководитель группы стран СНГ Bayer Consumer Health и Даниил Черненко , директор по коммерческим операциям Bayer Consumer Health в Казахстане расскажут об опыте своей компании в реализации программ продаж лекарственных препаратов онлайн;

, руководитель группы стран СНГ Bayer Consumer Health и , директор по коммерческим операциям Bayer Consumer Health в Казахстане расскажут об опыте своей компании в реализации программ продаж лекарственных препаратов онлайн; Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла» и Анастасия Карпова, генеральный директор ГК «Эркафарм» проанализируют тенденции развития розничного сегмента фармацевтического рынка России.

Стратегии крупнейших игроков рынка:

Фармацевтический сектор сейчас переживает эру трансформации в связи с множеством регуляторных изменений и развитием информационных технологий. Топ-менеджеры крупнейших игроков на фармацевтическом рынке обсудят возможные сценарии развития бюджетного и коммерческого сегмента рынка лекарственных препаратов в России.



Среди генеральных директоров международных и российских фармацевтических компаний, уже подтвердивших свое выступление на РФФ:

Оксана Монж , генеральный директор, Санофи Евразия;

, генеральный директор, Санофи Евразия; Елена Карташева , генеральный директор, Abbott в России;

, генеральный директор, Abbott в России; Эрик Патруйярд , генеральный директор Россия; руководитель саб-кластера Россия, Белоруссия, Прибалтика, страны Кавказа и Средней Азии, Pfizer;

, генеральный директор Россия; руководитель саб-кластера Россия, Белоруссия, Прибалтика, страны Кавказа и Средней Азии, Pfizer; Марван Акар , вице-президент и управляющий директор, MSD Россия;

, вице-президент и управляющий директор, MSD Россия; Екатерина Погодина , генеральный директор, Россия и СНГ, «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон» в России;

, генеральный директор, Россия и СНГ, «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон» в России; Ирина Панарина , генеральный директор, АстраЗенека Россия и Евразия;

, генеральный директор, АстраЗенека Россия и Евразия; Вадим Музяев , президент, ОАО «Протек»;

, президент, ОАО «Протек»; Викрам Пуния , президент, ГК «Фармасинтез»;

, президент, ГК «Фармасинтез»; Владимир Христенко , президент, Нанолек;

, президент, Нанолек; Петр Родионов, генеральный директор, группа компаний «Герофарм».

Данные реальной клинической практики:

Использование данных реальной клинической практики при сборе доказательств об эффективности медикаментов – одна из горячих тенденций развития мировой фармотрасли. Перспективы развития данного направления в мире и в России, проблемы законодательного регулирования, вопросы выстраивания эффективных партнерств с медицинскими учреждениями и пациентскими организациями будут обсуждаться в дискуссии с участием медицинских директоров международных и российских фармкомпаний:

Вячеслав Бурмистров , медицинский директор, Санофи в Евразийском регионе;

, медицинский директор, Санофи в Евразийском регионе; Владимир Булатов , директор по научной работе, Novartis Pharma, Россия;

, директор по научной работе, Novartis Pharma, Россия; Михаил Самсонов , директор медицинского департамента, Р-Фарм;

, директор медицинского департамента, Р-Фарм; Дмитрий Колода , медицинский директор, СНГ, Такеда;

, медицинский директор, СНГ, Такеда; Элизабет Бенито-Гарсиа, лидер направления по анализу данных реальной клинической практики, регион Китай и развивающиеся рынки, Санофи (Париж, Франция).

Слияния и поглощения на российском фармрынке:

Значимые сделки по слияниям и поглощениям на российском рынке в 2018 году и тенденции развития данного направления в 2019 году обсудят участники дискуссии, организатором которой выступает Novus Capital. Среди спикеров будут:

Александр Лобаков , управляющий партнер, Novus Capital;

, управляющий партнер, Novus Capital; Борис Бланк , директор по развитию международного бизнеса и лицензированию, ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Германия);

, директор по развитию международного бизнеса и лицензированию, ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Германия); Чаба Пипеи , глава по слияниям и поглощениям, Egis Pharmaceuticals Plc (Венгрия);

, глава по слияниям и поглощениям, Egis Pharmaceuticals Plc (Венгрия); Михир Чхайя , вице-президент, развивающиеся рынки, Aurobindo Pharma (Индия);

, вице-президент, развивающиеся рынки, Aurobindo Pharma (Индия); Михаил Беккер , директор, Эльбрус Капитал;

, директор, Эльбрус Капитал; Вардгес Овасапян , директор, промышленность и услуги, прямые инвестиции, Газпромбанк;

, директор, промышленность и услуги, прямые инвестиции, Газпромбанк; Екатерина Рыжова, директор по слияниям и поглощениям, Валента Фарм.

Международный опыт:

Гидо Холзем , глобальный менеджер по GxP компании Grünenthal (Германия)расскажет о первых уроках, усвоенных фармацевтическими компаниями при реализации программы маркировки в Евросоюзе, который перешел на новые стандарты в этом году.

, глобальный менеджер по GxP компании Grünenthal (Германия)расскажет о первых уроках, усвоенных фармацевтическими компаниями при реализации программы маркировки в Евросоюзе, который перешел на новые стандарты в этом году. Кристин Пирс , главный советник по правовым вопросам Европейской Федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (EFPIA, Бельгия) обсудит международные подходы в обеспечении патентной защиты при выводе лекарственных препаратов на рынок и их последующем обращении.

, главный советник по правовым вопросам Европейской Федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (EFPIA, Бельгия) обсудит международные подходы в обеспечении патентной защиты при выводе лекарственных препаратов на рынок и их последующем обращении. Ник Уолл, глобальный директор по развитию каналов и клиентов Bayer ConsumerHealth (Швейцария) проанализирует влияние e-commerce на развитие фармацевтического рынка и поделится опытом своей компании в развитии новых каналов продаж лекарственных препаратов.

Если у Вас есть желание продемонстрировать свою экспертизу 600+ участникам фармацевтического рынка, рассмотрите спонсорские и выставочные возможности Российского Фармацевтического Форума. Свяжитесь с Ребеккой Пикеринг по телефону +442080045703 или по электронной почте rebecca@adamsmithconferences.com.

Брошюра форума

Контакты организаторов:

Анна Андриянова, менеджер по маркетингу

E-mail: A.Andriyanova@adamsmithconferences.com

Tелефон: +7 (495) 232-40-60, ext 31009

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