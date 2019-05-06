Почти все места на 25-й Российский фармацевтический форум уже проданы

25-й Российский фармацевтический форум состоится 14-15 мая в Санкт-Петербурге. Воспользуйтесь уникальной возможностью встретиться со всеми международными и локальными игроками фармацевтического рынка России, чтобы обсудить вызовы отрасли и обменяться последними новостями!
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Подтверждение регуляторов
Мы получили предварительные подтверждения об участии в форуме представителей Минздрава РФ, Государственной Думы РФ и Федеральной антимонопольной службы:
- Михаил Мурашко, глава Росздравнадзор;
- Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Министерство здравоохранения РФ;
- Александр Петров, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета по охране здоровья, Государственная Дума РФ;
- Тимофей Нижегородцев, начальник управления социальной сферы и торговли, Федеральная антимонопольная служба РФ;
- Андрей Тенишев, директор управления по борьбе с картелями, Федеральная антимонопольная служба РФ.
Подтверждения выступающих в дискуссии генеральных директоров ведущих фармацевтических производителей включают:
- Олег Дубянский, вице-президент и генеральный менеджер, GSK Фарма (Россия);
- Ларс Нилсен, генеральный директор, ЗАО «Рош-Москва»;
- Олег Парошин, генеральный директор, Россия, Amgen;
- Дмитрий Морозов, генеральный директор, BIOCAD;
- Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA, генеральный директор, АО «Нижфарм»;
- Игорь Рукавишников, генеральный директор компании Gilead Sciences в Россиии Маттиас Вернике, генеральный директор Merck Biopharma в России присоединятся к дискуссии по обеспечению доступа инновационных препаратов на российский рынок и защите прав интеллектуальной собственности в фармацевтическом секторе;
- Лидия Ключарева, руководитель группы стран СНГ Bayer Consumer Health и Даниил Черненко, директор по коммерческим операциям Bayer Consumer Health в Казахстане расскажут об опыте своей компании в реализации программ продаж лекарственных препаратов онлайн;
- Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла» и Анастасия Карпова, генеральный директор ГК «Эркафарм» проанализируют тенденции развития розничного сегмента фармацевтического рынка России.
Стратегии крупнейших игроков рынка:
Фармацевтический сектор сейчас переживает эру трансформации в связи с множеством регуляторных изменений и развитием информационных технологий. Топ-менеджеры крупнейших игроков на фармацевтическом рынке обсудят возможные сценарии развития бюджетного и коммерческого сегмента рынка лекарственных препаратов в России.
Среди генеральных директоров международных и российских фармацевтических компаний, уже подтвердивших свое выступление на РФФ:
- Оксана Монж, генеральный директор, Санофи Евразия;
- Елена Карташева, генеральный директор, Abbott в России;
- Эрик Патруйярд, генеральный директор Россия; руководитель саб-кластера Россия, Белоруссия, Прибалтика, страны Кавказа и Средней Азии, Pfizer;
- Марван Акар, вице-президент и управляющий директор, MSD Россия;
- Екатерина Погодина, генеральный директор, Россия и СНГ, «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон» в России;
- Ирина Панарина, генеральный директор, АстраЗенека Россия и Евразия;
- Вадим Музяев, президент, ОАО «Протек»;
- Викрам Пуния, президент, ГК «Фармасинтез»;
- Владимир Христенко, президент, Нанолек;
- Петр Родионов, генеральный директор, группа компаний «Герофарм».
Данные реальной клинической практики:
Использование данных реальной клинической практики при сборе доказательств об эффективности медикаментов – одна из горячих тенденций развития мировой фармотрасли. Перспективы развития данного направления в мире и в России, проблемы законодательного регулирования, вопросы выстраивания эффективных партнерств с медицинскими учреждениями и пациентскими организациями будут обсуждаться в дискуссии с участием медицинских директоров международных и российских фармкомпаний:
- Вячеслав Бурмистров, медицинский директор, Санофи в Евразийском регионе;
- Владимир Булатов, директор по научной работе, Novartis Pharma, Россия;
- Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, Р-Фарм;
- Дмитрий Колода, медицинский директор, СНГ, Такеда;
- Элизабет Бенито-Гарсиа, лидер направления по анализу данных реальной клинической практики, регион Китай и развивающиеся рынки, Санофи (Париж, Франция).
Слияния и поглощения на российском фармрынке:
Значимые сделки по слияниям и поглощениям на российском рынке в 2018 году и тенденции развития данного направления в 2019 году обсудят участники дискуссии, организатором которой выступает Novus Capital. Среди спикеров будут:
- Александр Лобаков, управляющий партнер, Novus Capital;
- Борис Бланк, директор по развитию международного бизнеса и лицензированию, ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Германия);
- Чаба Пипеи, глава по слияниям и поглощениям, Egis Pharmaceuticals Plc (Венгрия);
- Михир Чхайя, вице-президент, развивающиеся рынки, Aurobindo Pharma (Индия);
- Михаил Беккер, директор, Эльбрус Капитал;
- Вардгес Овасапян, директор, промышленность и услуги, прямые инвестиции, Газпромбанк;
- Екатерина Рыжова, директор по слияниям и поглощениям, Валента Фарм.
Международный опыт:
- Гидо Холзем, глобальный менеджер по GxP компании Grünenthal (Германия)расскажет о первых уроках, усвоенных фармацевтическими компаниями при реализации программы маркировки в Евросоюзе, который перешел на новые стандарты в этом году.
- Кристин Пирс, главный советник по правовым вопросам Европейской Федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (EFPIA, Бельгия) обсудит международные подходы в обеспечении патентной защиты при выводе лекарственных препаратов на рынок и их последующем обращении.
- Ник Уолл, глобальный директор по развитию каналов и клиентов Bayer ConsumerHealth (Швейцария) проанализирует влияние e-commerce на развитие фармацевтического рынка и поделится опытом своей компании в развитии новых каналов продаж лекарственных препаратов.
Если у Вас есть желание продемонстрировать свою экспертизу 600+ участникам фармацевтического рынка, рассмотрите спонсорские и выставочные возможности Российского Фармацевтического Форума. Свяжитесь с Ребеккой Пикеринг по телефону +442080045703 или по электронной почте rebecca@adamsmithconferences.com.
Контакты организаторов:
Анна Андриянова, менеджер по маркетингу
- E-mail: A.Andriyanova@adamsmithconferences.com
- Tелефон: +7 (495) 232-40-60, ext 31009