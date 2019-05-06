В Кабардино-Балкарии предпринимателя подозревают в выпуске лекарства без лицензии

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Бивитекс». Следственное управление Следственного комитета по республике подозревает его в том, что он выпускал лекарственный препарат «Тамбуил-суппозиторий», не имея лицензии (часть 2 статьи 235 УК РФ). Произведенная продукция сбывалась в аптечную сеть Самарской области.

Следственные органы установили факт производства и сбыта лекарственных свечей на общую сумму более 700 тыс. руб., что является крупным размером. Генеральный директор ООО «Бивитекс» Хусейн Карагулов о возбуждении уголовного дела узнал от корреспондента «ФВ».

«Этим претензиям много лет, – прокомментировал ситуацию «ФВ» Хусейн Карагулов. – Еще четыре года назад территориальный орган Росздравнадзора пытался привлечь меня к административной ответственности в соответствии со статьей 6.33 КоАП РФ «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств», но суд отказался удовлетворить эти требования. Все документы у меня в порядке. Я 15 лет занимаюсь научными изысканиями в области использования целебных грязей в фармацевтической отрасли и разработкой технологии производства препаратов на основе лечебной грязи озера Тамбукан, и все это время меня постоянно проверяют, вызывают в суд, но я продолжаю делать свое дело».

Фото: ru.depositphotos.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik