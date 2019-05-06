В Саратове вынесен приговор группе поджигателей аптек

В Саратове к реальному лишению свободы приговорены члены группы, которые на протяжении нескольких недель держали в страхе местные аптеки. Мужчины признаны виновными в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также поджоге, доведенном до конца, и вымогательстве.

Банда руководствовалась корыстными целями и, судя по всему, действовала по чьему-то заказу. Задача была устранить конкурентов, причинить им материальный ущерб, запугать. В дело шли пластиковые бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, поджоги в основном совершались в темное время суток. В шести эпизодах довести задуманное до конца не удалось – возгорание было быстро ликвидировано, а в одном случае вспыхнул сильный пожар и урон предприятию впоследствии был оценен почти в 3 млн руб. Когда этого преступникам показалось мало, они решили подзаработать другим способом – стали вымогать 15 млн руб. у тех аптечных учреждений, которые пострадали от их рук.

Районный суд назначил подсудимым наказание от 7 лет 10 месяцев до 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. О том, будет ли привлечен к ответственности заказчик, оперативно выяснить в прокуратуре Саратова не удалось.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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Екатерина Погонцева

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