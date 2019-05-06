«Аптечная сеть 36,6» в 2018 г. увеличила убыток в 1,8 раза

По итогам 2018 г. совокупный убыток ПАО «Аптечная сеть 36,6» составил 22,977 млрд руб., говорится в отчетности компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток вырос в 1,8 раза (13,097 млрд руб. в 2017 г.).

Выручка компании упала на 7,4% и составила 44,664 млрд руб. Себестоимость реализации сократилась также на 7% – до 33,339 млрд руб.

Валовая прибыль сократилась на 8,1% – до 11,325 млрд руб.

Убыток до налогообложения составил 22,757 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза.

Источник: finmarket.ru

Фото: retail.ru

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