Виктор Дмитриев: Такого пресса, как тот, который давит на фарму, наверное, нет ни у кого

Подорожание в России валидола и ряда других лекарственных препаратов связано с общими инфляционными процессами, которые имеют место в стране. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации фармпроизводителей Виктор Дмитриев. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что цены на валидол в России растут шестой месяц подряд, в апреле препарат подорожал ещё на 2,9%.

Дмитриев согласился, что препарат действительно подорожал на несколько процентов, и связано это с инфляцией и подорожанием горючего, в числе прочего.

«У нас дорожает бензин. Лекарства по воздуху должны летать? Их надо возить. Дорожает абсолютно всё», — сказал Дмитриев.

Кроме того, гендиректор ассоциации уточнил, что фармацевтическая отрасль в России находится в особенно уязвимом положении.

«Такого пресса, как тот, который давит на фарму, наверное, нет ни у кого, — сказал Дмитриев. — У нас есть целый список, на который мы вообще не имеем право поднимать цену, несмотря ни на что».

По данным Росстата, цены на валидол в России растут шестой месяц подряд, в апреле препарат подорожал ещё на 2,9%. Резкий рост цен на валидол наблюдается в России с конца минувшего года. В ноябре и декабре цены на препарат росли примерно на 15% ежемесячно, в январе он подорожал ещё на 10,5%, в феврале — на 5,8%, в марте — на 3,6%.

В апреле заметный рост цен отмечался и на другие виды медикаментов и медицинских товаров. Так, левомеколь стал дороже на 2,7%, лоратадин и офтан катахром – на 2,3%, метамизол натрия, троксерутин, флуоцинолона ацетонид, линекс, корвалол, амоксициллин, гепарин натрия, индапамид, бромгексин, йод, бинты – на 0,8-1,3%. Вместе с тем цены на ксилометазолин снизились на 0,5%, супрастин и сульфацетамид – на 0,3%, лоперамид, смекту, поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,2%.

ИСТОЧНИК: REGNUM

gmpnews