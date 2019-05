Виктор Евтухов: Для развития малотоннажной химии нам нужны качественно новые подходы Виктор Дмитриев: Такого пресса, как тот, который давит на фарму, наверное, нет ни у кого » Расстановка сил на большом адресном рынке онкологии почек В сфере лечения онкологических заболеваний почек нет четкого лидера. Крупнейшие фармацевтические компании имеют в портфеле соответствующие типы терапий, однако ни одно из утвержденных лечений пока значительно не превосходит конкурирующее. При этом рынок лекарств для лечения рака почек оценивается в $6,3 млрд в 2022 г. со среднегодовым темпом роста 5,4%, по прогнозам Grand View Research, Inc. По распространенности этот тип рака составляет около 4% процентов от всех регистрируемых случаев онкозаболеваний в США. В течение продолжительного времени стандартом для лечения почечно-клеточной карциномы (наиболее распространенная форма рака почки) был препарат Sutent от компании Pfizer Inc. (PFE, NYSE). Однако позднее усилия других фармацевтических компаний привели к появлению более эффективных видов терапии. На рынке появились Afinitor от Novartis AG (NVS, NYSE), Cabometyx от Exelixis Inc. (EXEL, NASDAQ), Opdivo от Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, NYSE). Компания Pfizer также представила новый тип лечение — Inlyta. Дальше фармацевтические компании начали тестирование комбинаций своих препаратов, чтобы добиться еще большего эффекта в лечении почечно-клеточной карциномы. Одну из наиболее передовых терапий в этой сфере представили Merck & Co. Inc. (MRK, NYSE) и Pfizer, которые сочетали Keytruda и Inlyta. В исследовании было показано, что такое лечение снижает риск смерти пациентов на 47% по сравнению с Sutent. Отметим, что эта комбинация демонстрирует лучшие показатели, чем Opdivo и Yervoy от Bristol-Myers Squibb, которые приводят к снижению риска смерти на 37% по сравнению с Sutent. Впрочем, Exelixis и Bristol-Myers Squibb инициировали еще одно исследование, тестируя совместное применение Cabometyx и Opdivo. Данные этого исследования могут появиться уже во второй половине 2019 г. Также Pfizer тестирует свой препарат Bavencio в сочетании с терапией от Merck. В ключевом исследовании комбинация двух препаратов улучшила выживаемость без прогрессирования по сравнению с Sutent, однако изучение терапии еще продолжается. Pfizer и Merck уже подали маркетинговую заявку в FDA для комбинации Bavencio и Inlyta; регулятор дал заявке приоритетный статус. Это позволяет предположить, что терапия может быть утверждена уже нынешним летом. Таким образом, у Pfizer и Merck есть возможность представить комбинацию препаратов, которая может стать основной для терапии первой линии. В то же время, как показывает опыт лечения онкологических заболеваний, далеко не все пациенты реагируют даже на наиболее эффективную терапию на рынке. Это значит, что другие разработчики методов лечения для почечно-клеточной карциномы могут по-прежнему рассчитывать на высокие продажи. ffin.ru