Виктор Евтухов: Для развития малотоннажной химии нам нужны качественно новые подходы

Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов обсудил с ректором РХТУ Александром Мажугой открытие Менделеевского инжинирингового центра, создание инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и развитие малотоннажной химии в России. Встреча прошла в Тушинском комплексе РХТУ.

Заместитель главы Минпромторга России осмотрел Российско-Швейцарский учебно-научный центр трансфера фармацевтических и биотехнологий РХТУ. Кроме того, Виктор Евтухов посетил лаборатории для коммерческих исследований, реакторный зал и большую синтетическую лабораторию Менделеевского инжинирингового центра. Его основная задача – коммерциализация разработок университета и оказание услуг в рамках подпрограммы «Развития инжиниринга и промышленного дизайна» совместной государственной программы Минобрнауки России и Минпромторга России «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

По словам замглавы ведомства, сейчас ведётся активная работа по импортозамещению и обеспечению потребностей внутреннего рынка химической продукцией. В связи с поставленными задачами, основные направления деятельности МИЦ сосредоточены на радио- и нефтехимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, полимерной химии, создании новых композитных материалов и малотоннажной химии. Ожидается, что Менделеевский инжиниринговый центр откроется уже в мае этого года.

Также Виктор Евтухов и Александр Мажуга обсудили создание инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Одно из направлений деятельности центра будет создание условий и механизмов для формирования и развития национальной малотоннажной и микротоннажной химии.

С крупнотоннажной химией дела у нас обстоят неплохо, но для развития малотоннажной нам нужны качественно новые подходы – для того, чтобы мы могли создавать новые продукты с высокой добавленной стоимостью, которые будут востребованы внутри страны и за рубежом, – отметил заместитель главы Минпромторга России.

Как сообщается, для будущих резидентов «Долины» предусмотрены налоговые льготы, а также эксклюзивные режимы работы, которые формируются, исходя из запросов стратегических инвесторов, потенциальных участников и заказчиков.

gmpnews