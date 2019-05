В Самаре таможенники задержали крупную партию сильнодействующих веществ Виктор Евтухов: Для развития малотоннажной химии нам нужны качественно новые подходы » Становление фармацевтической промышленности Азербайджана В соответствии со стратегическими решениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева, связанными с развитием не нефтяного сектора, происходит развитие фармацевтической отрасли страны. В настоящее время реализуется поставленная задача по строительству в кратчайшие сроки в Азербайджане современных фармацевтических заводов по производству лекарственных средств, что приведет к импортозамещению и тем самым сократит нагрузку на валютные ресурсы страны для их импорта. Сегодня в Азербайджан импортируется более 95% всех лекарственных средств. В соответствии с поставленной задачей, успешно реализуется проект строительства фармацевтического завода по производству твердых лекарственных форм ”Scandens Pharmaceutical Industries” Ltd. ”Scandens Pharmaceutical Industries” Ltd. будет производить более 90 наименований твердых лекарственных форм в количестве более 150 миллионов таблеток и 40 миллионов капсул. На заводе осуществляется полный цикл производства лекарственных средств от первичного сырья до готовой продукции. Использование самого современного высокотехнологичного оборудования для фармацевтических производств известных мировых лидеров, таких как Bosh, Uhlmann, Fette, Glatt, Flaktwood и других, позволит производить лекарственные средства в полном соответствии с международными стандартами GMP. Строительство завода ”Scandens Pharmaceutical Industries” Ltd. позволит обеспечить работой более 100 высококвалифицированных специалистов. В планах компании в будущем, в тесной кооперации с Азербайджанским Государственным Медицинским Университетом, подготовить базу по обучению специалистов по производству лекарственных средств для возрождения фармацевтической промышленности Азербайджана. На заводе ”Scandens Pharmaceutical Industries” Ltd. будут производиться противодиабетические, противотуберкулезные кардиологические, анальгетические, неврологические и другие группы лекарственных средств для нужд здравоохранения страны. Планируется также выход на рынки стран СНГ и других стран-соседей. Ценовая политика, заложенная в стратегию развития завода, позволит увеличить объемы закупок для нужд здравоохранения, без ущерба качеству производимых лекарственных средств. Ведутся переговоры с лидерами мировых фармацевтических компаний производителей о совместном производстве некоторых лекарственных средств на производственных площадях “Scandens Pharmaceutical Industries” Ltd. ИСТОЧНИК:TREND trend.az