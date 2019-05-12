В Самаре таможенники задержали крупную партию сильнодействующих веществ

Должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Самарской таможни пресечена попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 тыс. единиц препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.

В Самарской области для проверки документов и перевозимого товара было остановлено транспортное средство, следовавшее из Республики Кыргызстан. В товарно-транспортной накладной помимо товаров народного потребления были указаны «средства здравоохранения». Предварительный осмотр грузового отсека автомобиля выявил наличие различных медицинских препаратов, в связи с чем транспортное средство было направлено для проведения таможенного досмотра.

В ходе таможенного досмотра в машине было обнаружено 25 тысяч 254 единицы упаковок с медицинскими препаратами в виде таблеток, пузырьков и ампул.

Как показала проведенная экспертиза, 560 600 единиц препаратов общим весом 247 кг. 550 гр. содержат в своем составе тестостерон, сибутрамин, метандиенон, тренболона ацетат, фенилпропионат и др. Данные вещества являются сильнодействующими и относятся к запрещенным к перемещению через Государственную границу Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 226 прим. 1 ч.1 контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ УК РФ. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Все препараты изъяты.

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