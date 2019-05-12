Целесообразность доставки лекарств медспециалистами требует дополнительного обоснования

Инициатива о доставке лекарств, купленных через интернет, исключительно специалистами с медицинским или фармацевтическим образованием приведёт к ограничению развития рынка интернет-торговли, заявили в пресс-службе Минпромторга.

«Предлагаемая новелла существенно ограничивает развитие рынка интернет-торговли, несмотря на существование примеров решений обеспечения безопасности покупателей», – говорится в сообщении.

В министерстве также считают, что целесообразность доставки лекарственных препаратов медицинскими специалистами требует дополнительного обоснования.

«Международный опыт демонстрирует возможности оказания дистанционной профессиональной консультации в момент онлайн-заказа лекарственных препаратов, либо в момент доставки, что не препятствует доступности лекарственных препаратов», – отметили в министерстве.

Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья предложил разрешить доставку купленных через интернет лекарств только курьерам с медицинским или фармацевтическим образованием. Соответствующие поправки разработаны ко второму чтению законопроекта об онлайн-продаже лекарств с 1 января 2020 года.

gmpnews