В основе российской вакцины от аллергии на кошек лежит генно-инженерный принцип

Уже в начале следующего года могут появиться первые опытные образцы российской вакцины против аллергии на кошек. Над препаратом работают ученые из МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из Венского медицинского университета в рамках проекта Cat Project.

Как рассказал РИА Новости руководитель исследований с российской стороны, заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов, сейчас ученые выбирают наиболее эффективную комбинацию белков, из которых будет состоять вакцина. Речь идет не о нативных белках-аллергенах, полученных от животных — они часто вызывают острые реакции, вплоть до анафилактического шока, — а об их генно-инженерных копиях.

«Что касается аллергии на кошку, за развитие процесса отвечают всего восемь белков из сотен, имеющихся у этого зверя. Именно их генно-инженерные копии мы и используем в нашей разработке. На данный момент мы успешно синтезировали на модели кишечной палочки E.coli все восемь белков и провели тестирование на IgE реактивность семидесяти сывороток пациентов с аллергией на кошку к данным генно-инженерным аналогам. В результате мы уже получили предварительную картину клинической и диагностической значимости для каждого конкретного белка именно на популяции жителей Российской Федерации, поскольку регион проживания для аллергологии очень важен. Сенсибилизация, то есть наличие антител к тому или иному аллергену, может меняться от страны к стране, от региона к региону. У жителей России мы идентифицировали четыре значимых белка, кандидатных для включения в наш препарат», — уточнил ученый.

Следующий этап — синтез конкретных пептидов этих четырех белков, которые войдут в состав препарата. Именно его будут тестировать на животных, а затем на здоровых добровольцах.

«Только после этого можно будет провести клинические испытания на пациентах с аллергией на кошку, и в случае успеха препарат выйдет на рынок. Доклинические испытания при дальнейшем финансировании проекта пройдут через два-три года. Если все будет хорошо, вакцина появится в продаже примерно через пять лет», — подчеркнул Караулов.

gmpnews