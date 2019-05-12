Датская Lundbeck приобретет американского биофармацевтического исследователя Abide

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) и Abide Therapeutics, Inc. (Abide) объявили о подписании окончательного соглашения, в рамках которого Lundbeck LLC приобретает Abide. В соответствии с условиями соглашения, Lundbeck может заплатить 250 млн долларов авансом. Помимо этого, предусмотрены обязательства по дополнительным выплатам (которые могут составить до 150 млн дол.) по достижении ключевых точек в развитии R&D и продаж.

Данное соглашение предоставит Lundbeck (Дания) новую платформу для исследований и исследовательский центр в США, поскольку Abide Therapeutics является американской биофармацевтической компанией, специализирующейся на исследованиях терапевтического потенциала фермента серин-гидролаза. В разработке у компании находится первый в своем классе ингибитор фермента моноацилглицерол липазы для лечения болезни Туретта и нейропатической боли.

Закрытие сделки ожидается во ІІ кв. 2019 г.

gmpnews