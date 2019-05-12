Утверждены положения о комиссии по формированию перечней спиртосодержащих лекарств

Минюст зарегистрировал 7 мая 2019 г. (№ 54573) Приказ Минздрава РФ от 10.04.2019 № 207н «Об утверждении Положения о комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, в состав комиссии включаются 3 представителя от Минздрава, 2 представителя от Минсельхоза, по 1 представителю от Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Росалкогольрегулирования, ФАС, Росздравнадзора, ФТС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава РФ, РСПП, Общероссийских общественных организаций «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия», ТПП РФ, Ассоциации фармацевтических производителей ЕЭС.

Комиссия осуществляет следующие функции:

проводит оценку каждого представленного предложения о включении в перечень (исключении из перечня) с приложением соответствующих документов и сведений на полноту и достоверность предоставленной информации о лекарственном препарате, в том числе на соответствие ее сведениям, содержащимся в государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения (в отношении спиртосодержащих лекарственных препаратов для медицинского применения) и государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения (в отношении спиртосодержащих лекарственных препаратов для ветеринарного применения);

обращается в Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств Министерства (в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения) или в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (в отношении лекарственных препаратов для ветеринарного применения) в случае выявления в представленных документах и сведениях недостоверной и (или) неполной информации о спиртосодержащем лекарственном препарате в течение 10 рабочих дней после заседания комиссии с запросом об уточнении указанной информации;

принимает решение по предложению о включении спиртосодержащих лекарственных препаратов в перечень (об исключении из перечня) и формирует проект перечня (проект изменений в перечень).

gmpnews