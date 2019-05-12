Что происходит на рынке потребительской генетики в России?

Доля России на мировом рынке генетических исследований составляет 0,5% или около 60-65 миллионов долларов, об этом рассказала финансовый директор по фармацевтическим и инновационным проектам консалтинговой компании IPT Group Юлия Петрищева. Глобальный рынок в ближайшие годы будет расти благодаря удешевлению технологий анализа ДНК и росту инвестиций со стороны фармацевтических компаний, считают в биомедицинском холдинге «Атлас».

По мнению компании, российский рынок полностью следует глобальным тенденциям развития потребительской генетики.

«В части «взросления» нашего сегмента рынка мы отстаем от Европы на три-четыре года. Она, в свою очередь, отстает от США на два-три года. Однако, по нашим прогнозам, эта разница постепенно будет уменьшаться», — отметили в «Атласе».

Бизнес-модели российских и американских генетических компаний отличаются. Если в России, по оценкам гендиректора компании Genotek Валерия Ильинского, за последние девять лет генетические тесты сделали около 50 тысяч человек, то в США было сделано 15 миллионов тестов только за один 2018 год.

Объясняется это низкой стоимостью услуги: средняя цена американских тестов составляет меньше 100 долларов (6,4 тысячи рублей), поясняет он.

«Они продают тесты, грубо говоря, за четверть себестоимости, а потом получают большие деньги за перепродажу этих данных. Почему в России нет тестов за 100 долларов? Их нет, потому что российский закон запрещает продавать данные клиента, продавать медицинские данные», — сказал Ильинский.

«Сейчас генетический тест, грубо говоря, в 4 раза дешевле, чем последний айфон», — продолжил он. Стоимость одного исследования в России в среднем составляет около 20 тысяч рублей, говорит гендиректор Genotek. Комбинация из нескольких исследований может стоить около 30 тысяч рублей, расшифровать геном полностью могут за 250 тысяч рублей. Цены в России действительно выше, чем в Европе или США, говорят в «Атласе».

«Разница в цене, в первую очередь, связана с тем, что все реагенты и микрочипы для проведения исследований в России импортируются из-за рубежа. Также, из-за небольшого размера рынка отсутствует фактор экономии на масштабах исследований», — рассказали в компании.

«Мы видим, что сегодня потребительские тесты уже перестают быть чем-то уникальным. В среднесрочной перспективе каждый россиянин будет при рождении проходить полногеномный тест, информация о котором будет попадать в медицинскую карту. Врачи, в свою очередь, будут учитывать генетические данные пациента при постановке диагноза, выбора диагностики и лечения», — добавили в «Атласе».

Менее оптимистично на доступность генетических тестов смотрят в компании Genotek.

«Я не думаю, что генетический тест когда-то будет стоить 3 тысячи рублей или 5 тысяч рублей. Себестоимость генетического теста много лет не менялась, и нет никаких предпосылок, чтобы она еще дальше падала. Штука, которую ты делаешь один раз в жизни не может стоить 3 тысячи рублей, ну или это филькина грамота», — говорит Ильинский.

Среди компаний, работающих на отечественном рынке генетических тестов: Genotek, «ДНК Наследие», «Геоаналитика», MyGenetics, Genetico, «Спортивная генетика», Oftalmic.

ИСТОЧНИК: ПРАЙМ

gmpnews