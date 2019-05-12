Единым поставщиком препаратов для ФСИН может стать «Нацимбио»

Минздрав начал второй этап госзакупок препаратов против ВИЧ, гепатита В, С и туберкулеза. В апреле 2019 года министерство объявило 26 аукционов на 8,8 млрд руб., следует из материалов госзакупок. При этом, по данным организации «Коалиция по готовности к лечению», среди получателей тендеров второго этапа отсутствует ФСИН. С момента централизации госзакупок антиретровирусных препаратов в 2017 году Минздрав закупал соответствующие лекарства и для ФСИН. Но 1 марта 2019 года вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому ведомство было исключено из программы

Во избежание перебоев в поставках антиретровирусных препаратов в подведомственные ФСИН учреждения в январе и феврале Минздрав закупал препараты и для них, отмечают в «Коалиции по готовности к лечению». Теперь служба должна проводить тендеры самостоятельно, но, по данным материалов госзакупок, аукционы до сих пор не объявлены. По информации «Коалиции по готовности к лечению», в 2018 году Минздрав закупил антиретровирусных препаратов на 20,5 млрд руб., из которых 1,63 млрд руб. пришлось на лекарства для ФСИН.

По словам двух источников “Ъ” на фармрынке, единым поставщиком антиретровирусных препаратов для ФСИН может стать структура «Ростеха» «Нацимбио». В 2018 году между ФСИН и «Нацимбио» было заключено более 40 контрактов почти на 1 млрд руб. Кроме того, структура «Ростеха» выступает единым поставщиком вакцин в рамках программы «Национального календаря профилактических прививок». Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк не видит ничего удивительного в возможном назначении «Нацимбио» единым поставщиком антиретровирусных препаратов для ФСИН.

Глава отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов отмечает, что поставки лекарств для ФСИН в рамках централизованных закупок Минздравом шли практически бесперебойно: «Непонятно, зачем необходимо было менять эту систему». По его данным, благодаря первому этапу закупок антиретровирусных препаратов Минздравом в подведомственных ФСИН учреждениях пока что достаточно лекарственных запасов.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что на начало мая министерство заключило контрактов на поставку антиретровирусных препаратов для ФСИН на сумму более 634 млн руб., еще порядка 940 млн руб. представлено для перераспределения. В министерстве также отметили, что для увеличения охвата антиретровирусной терапией уголовно-исполнительной системы реализуются мероприятия на основании клинических рекомендаций при участии специалистов Минздрава.

ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ

gmpnews