Solopharm начнет выпуск пульмонологических аэрозолей

Производство аэрозольных ингаляторов для лечения респираторных заболеваний будет запущено летом 2019 года, об этом рассказал генеральный директор ООО «Гротекс» Олег Жеребцов. Линия позволит компании пополнить портфель десятком новых продуктов, первым станет дженериковый препарат, применяемый при бронхиальной астме и ХОБЛ, с МНН ипратропия бромид + фенотерол, сообщает «Коммерсант».

Препараты с аналогичными МНН реализуются в России в форме аэрозолей и растворов для ингаляций. Оригинальная разработка принадлежит немецкой Boehringer Ingelheim (BI). Препарат «Беродуал» на ее основе является вторым по популярности среди продуктов концерна в России. По оценке директора отдела стратегических исследований DSM Group Юлии Нечаевой, BI в 2018 году реализовала 7,5 млн упаковок различной дозировкой на более чем 2,7 млрд рублей. Дженерики выпускают отечественные «Биннофарм» (торговое название «Инспиракс»), «Натива» («Ипратерол») и Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга («Фенипра»). Суммарный объем их реализации в рознице в прошлом году достиг 3 млн упаковок, а в денежном выражении — 795 млн рублей.

В госпитальном сегменте лидируют российские поставщики. По данным Headway Company, в 2018 году на тендерах было закуплено 2,6 млн упаковок с указанным МНН на общую сумму 588 млн рублей, в частности и 25 тыс. упаковок раствора для ингаляций «Астмасол» от Solopharm. Доля немецкого производителя в госпитальном сегменте — как в натуральном, так и в денежном объеме — не превышает 5% .

Стоимость проекта по аэрозольным ингаляторам Олег Жеребцов оценивает в €3 млн. Половина этих средств была направлена на инженерную подготовку площадки в рамках действующего завода Solopharm на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге, половина на покупку оборудования, около 40% стоимости которого компания доинвестирует в 2019 году, уточнил он. Мощность новой линии составит до 10 млн баллонов в год.

gmpnews