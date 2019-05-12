Pfizer открыл новый производственный комплекс в США

Компания Pfizer Inc. объявила об открытии нового производства площадью 16,2 тыс. кв. м в Андовере, штат Массачусетс (США). На заводе будут размещены площадки по производству коммерческой продукции, разработке и производству высококачественных комплексных биопрепаратов и вакцин. Благодаря модульной конструкции, комплекс в Андовере расширит возможности подразделения BioTherapeutics Pharmaceutical Sciences, которое занимается производством клинических материалов.

«Мы рады расширению нашего присутствия в Андовере благодаря строительству современного предприятия, которое позволит обеспечить экономичное и гибкое производство препаратов в целях ускорения некоторых видов лечения, — сказал Микаэль Долстен, доктор медицинских наук, президент по вопросам глобальных исследований и разработок Pfizer. — Мы стремимся усовершенствовать связь между исследованиями и производством для улучшения процесса информирования, обеспечения высокого качества и, в конечном итоге, повышения доступа пациентов к важнейшим методам лечения».

Инвестиции Pfizer в новый завод превысили 200 млн долларов и включили в себя создание пяти независимых производств, которые будут заниматься развитием перспективных биотерапевтических и вакцинных препаратов Pfizer, 50 из которых уже находятся на стадии разработки. На новом предприятии будет создано 75 новых рабочих мест, помимо почти 2000, которые были созданы на заводе в штате Массачусетс. Завод в Андовере объединит талантливых специалистов с большим опытом работы для развития производства высококачественных клинических материалов и поддержки разработок и испытаний в таких областях, как онкология, орфанные заболевания, инфекционные заболевания, гемофилия и ревматоидный артрит.

«Штат Массачусетс является глобальным центром инноваций и исследований, и наша администрация гордится поддержкой нового предприятия одной из ведущих мировых биофармацевтических компаний, — сказал губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер. — Расширение Pfizer в Андовере в сочетании с имеющимися производствами в Бостоне и Кембридже является свидетельством силы этого важного сектора экономики нашего штата и приверженности Pfizer к делу развития штата Массачусетс».

gmpnews