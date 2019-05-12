В I квартале объем продаж Teva сократился на 15%

В I квартале 2019 г. объем продаж израильской фармкомпании Teva («Тева») сократился на 15% и составил 4,3 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Аналитики прогнозировали 4,4 млрд долл.

Квартальный убыток компании составил 105 млн долл. против прибыли 1,1 млрд долл. в I квартале 2018 г.

Объем продаж в Северной Америке сократился на 19% и составил 2 млрд долл. В США продажи упали на 20% – до 1,9 млрд долл.

Продажи дженериков в Северной Америке упали на 11% – до 966 млн долл. Показатель по препарату Copaxone снизился на 56% – до 208 млн долл. из-за дженериковой конкуренции в США.

Квартальный объем продаж в Европе сократился на 12% на фоне снижения показателей по Copaxone из-за дженериковой конкуренции, выхода из совместного предприятия с Procter & Gamble («Проктэр энд Гэмбл») и продажи бизнеса по производству товаров для женского здоровья. Показатель по Copaxone сократился на 26% – до 114 млн долл.

Продажи дженериков в Европе снизились на 8% – до 919 млн долл.

За первые три квартала объем продаж на международных рынках сократился на 11% и составил 668 млн долл., в основном, за счет показателя в Японии. Между тем, объем продаж в России увеличился.

По прогнозу Teva, в 2019 г. объем продаж составит 17–17,4 млрд долл., прибыль на акцию – 2,20–2,40 долл. Аналитики ожидают 17,3 млрд долл. и 2,40 долл. соответственно.

Фото: fortune.com

Илья Дугин

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