УКЛРЦ присвоят имя Владислава Тетюхина

Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру (УКЛРЦ) в Нижнем Тагиле присвоят имя его основателя Владислава Тетюхина, ушедшего из жизни 11 апреля 2019 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

«Губернатор Свердловской области <…> поддержал мое предложение о присвоении Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру имени Владислава Валентиновича Тетюхина. С генеральным директором ООО «УКЛРЦ» А.В. Щелкуновым я предварительно переговорил и получил положительный ответ. Осталось все оформить документально», – написал он на своей странице в Facebook.

Владислав Тетюхин родился в 1932 году, окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург» в 1956 году. С 1976 года работал начальником сектора лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Москвы, затем возглавил научно-исследовательское отделение.

В 90-х стал акционером корпорации «ВСМПО-Ависма», которая к середине 2000-х занимала около 30% мирового рынка титана. В 2006 году контрольный пакет акций был продан «Рособоронэкспорту». В 2012 году Forbes оценивал состояние Владислава Тетюхина в $650 млн и называл его «патриархом отечественной титановой отрасли». Свои средства он вложил в УКЛРЦ.

Владислав Тетюхин ушел из жизни 11 апреля 2019 года после тяжелой болезни, ему было 86 лет.

Прочитайте историю создания УКЛРЦ и интервью, которое Владислав Тетюхин дал Vademecum в 2016 году.

Источник: Facebook

Фото: rg.ru

vademec