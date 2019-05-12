Takeda продает два своих продукта для уменьшения долговой нагрузки

Японская компания Takeda Pharmaceutical объявила о заключении соглашения о продаже 5% продукта Xiidra® (офтальмологический раствор lifitegrast) швейцарской компании Novartis и фибринового герметика TachoSil® американской компании Ethicon (дочерняя компания Johnson & Johnson). Это происходит в рамках стратегии по развитию тех отраслей бизнеса, которые лежат в основе долгосрочного роста компании Takeda, и сокращению доли заемных средств после приобретения Shire.

«Данные сделки представляют собой важные шаги при реализации стратегии роста, изложенной Takeda после приобретения Shire в начале этого года, — сказал Кристоф Вебер, президент и главный исполнительный директор Takeda. — Мы работаем над тем, чтобы стратегически упростить и оптимизировать наш портфель, одновременно быстро сокращая долю заемных средств и продолжая инвестировать в области, которые мы считаем локомотивами роста в целях укрепления наших позиций, как глобального лидера в области биофармацевтики».

В соответствии с достигнутыми договоренностями Takeda получит от Novartis 3,4 млрд долларов авансом наличными и 1,9 млрд долларов в несколько этапов, а также около 400 млн долларов авансом от Ethicon. Takeda намерена использовать доходы от этих операций по продаже активов, чтобы сократить свою задолженность и ускорить уменьшение доли заемных средств до целевого показателя 2хчистый долг/скорректированная EBITDA в среднесрочной перспективе. Takeda стремится к максимально быстрому сокращению доли заемных средств, чему способствуют высокие денежные потоки и доходы от продажи активов, а также упрощение портфеля.

В настоящее время Takeda не ожидает, что эти продажи окажут существенное влияние на консолидированный прогноз прибыли на 2019 финансовый год, который будет объявлен 14 мая. Прогноз на 2019 финансовый год будет обновлен позднее, чтобы отразить эти продажи в показателях после того, как станет возможно оценить их влияние на работу компании, которое будет зависеть от точных сроков закрытия транзакции.

gmpnews