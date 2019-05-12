Более 50% смертей от инфекционных заболеваний приходится на ВИЧ и СПИД

Роспотребнадзор представил данные о численности людей, живущих с ВИЧ, но не знающих о диагнозе. Диагностикой не охвачена четверть ВИЧ-инфицированных, считают в ведомстве.

Российская статистика коррелирует с данными Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС): всего в мире проживает 36,9 млн людей с ВИЧ, 75% из них знают о заболевании.

В 2018 году Вероника Скворцова заявляла, что в России проживает более 714 тысяч человек с ВИЧ. Если опираться на данные Роспотребнадзора, то не знают о своем диагнозе порядка 178 тысяч человек. При этом руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский приводил свои данные: всего ВИЧ имеется у 1 млн россиян, а о своем заболевании, по его мнению, не знают более 300 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году было выявлено 86,5 тысячи новых случаев инфицирования, в 2017-м – более 88,6 тысячи. Эти данные не согласуются с предыдущими оценками. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приводила другие данные: 85 тысяч вновь зарегистрированных случаев ВИЧ в 2017 году. Существует также оценка Всемирной организации здравоохранения – на уровне 104 тысяч новых случаев заболевания.

По оценкам Минздрава, антиретровирусную терапию в России получают 60% профильных пациентов. Ведомство планирует довести показатель охвата АРВ-терапией до 75% в 2019 году, в 2020-м – до 90%, выполнив, таким образом, глобальную стратегию ВОЗ во борьбе с ВИЧ/СПИД.

Источник: Роспотребнадзор

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