Фонд врачебного риска в Латвии оказался неэффективным

Более пяти лет назад в Латвии появился Фонд врачебного риска (ФВР). Он был призван помочь пациентам в получении компенсации за некачественную медпомощь без судебных разбирательств. Сотрудники Государственного контроля Латвии обнаружили, что фонд за все годы работы так и не стал эффективным инструментом – допускает длительное рассмотрение жалоб и не ориентирован на интересы пациентов.

ФВР появился в октябре 2013 года как подведомственная национальной службе здравоохранения, но передовая по своему целеполаганию структура. Декларировалось, что фонд поможет пациентам и их родственникам быстро получить компенсацию за ущерб, причиненный из-за некачественного оказания медпомощи, а медорганизациям – избежать судебных тяжб.

«Раньше люди ждали годами. Сначала они обращались с заявлением в инспекцию здравоохранения. Инспекция могла оштрафовать врача, но эти штрафы нужно было выплачивать в государственную кассу, не пациенту. А пациенты добивались правды в судах», – описывала проблему представитель службы здравоохранения Латвии Даце Виксна в эфире российского Первого канала.

Формируется фонд из взносов каждой латвийской больницы. Сумма, которую медучреждение отчисляет в фонд, зависит от количества сотрудников и степени риска каждого из них. Самый высокий врачебный риск – у хирурга (140 евро в год), самый низкий – у медсестры (7 евро).

Работа ФВР строится следующим образом. Недовольный оказанной медпомощью пациент или его официальный представитель собирает необходимую документацию (выписки из истории болезни, результаты обследований и анализов, заключения специалистов, если необходимо возместить расходы на лечение – декларацию медицинских расходов) и обращается с заявлением в фонд. Затем подключается отдел контроля качества медицинской помощи Инспекции здравоохранения, который проводит экспертизу и, в случае констатации ущерба, определяет сумму возмещения. После этого ФВР принимает окончательное решение о выплате или отказе в ней.

Максимально возможная компенсация – 142 тысячи евро. В 2017 году, например, ФВР выплатил родственникам погибшего от обширного инфаркта пациента, не получившего необходимую медпомощь, 105 тысяч евро.

Как установил Госконтроль, за все время работы фонд получил более 900 жалоб (при населении Латвии в 1,95 млн человек), но решения в пользу пациентов были приняты по двумстам обращениям. Пациенты и их родственники в общей сложности получили компенсации на 4,4 млн евро. Чаще всего жалобы поступали на работу стоматологов, акушеров-гинекологов, травматологов и онкологов.

Первые обвинения в неэффективности ФВР получил еще в 2015 году. Представитель Инспекции здоровья Эвия Шталберга удивлялась в эфире латвийского радио, что за год только три пациента получили компенсацию, при этом на счету самого фонда более миллиона евро. «Мы знакомы с большинством с рассмотренных там дел, и, по нашему мнению, число выплаченных компенсаций должно быть больше. Об этом свидетельствует и опыт других стран – там ущерб за врачебную ошибку возмещают куда чаше, чем в Латвии», – высказывала сомнение в смысле существования фонда представитель омбуда пациентов Марта Аугуцевичи.

Последняя проверка Госконтроля показала нарушения в сроках рассмотрения пациентских жалоб. Максимальное время экспертизы составляет шесть месяцев. Фактически сроки соблюдаются только в 24% рассматриваемых дел. Больше всего времени для принятия решения (90%) занимают экспертиза Инспекции здравоохранения и подготовка заключения. С 2014 года срок проведения экспертизы увеличился с восьми месяцев до более чем двенадцати месяцев.

«У нас на всю Латвию всего восемь врачей-экспертов, которые занимаются запросами о компенсации. У каждого на руках около 60 дел. В течение месяца врач качественно может провести только три-четыре экспертизы», – говорила в 2018 году старший эксперт отдела контроля качества медицинской помощи Инспекции здравоохранения онколог Сармите Зелтиня. Большинство жалоб в фонд являются необоснованными, заявила она.

А если жалобу все-таки признали обоснованной, то компенсацию пациентам и их родным приходится ждать не менее 90 рабочих дней, а по факту и дольше, так что порой ее получают уже наследники направившего жалобу пациента. Аудиторы считают, что таким образом фонд смог создать профицит своего бюджета. «Процесс формирования финансовых средств фонда свидетельствует о приоритетной заботе о государственном бюджете, а не заботе о пациенте», – делают выводы сотрудники Госконтроля.

Пациенты попросту не знают о существовании фонда и о своих правах, считают проверяющие. Только 14% опрошенных Госконтролем жителей Латвии слышали, что такой фонд действует, и лишь 9% респондентов знают, какова его основная задача. Латвийский же Минздрав в принципе не оценивает эффективность работы ФВР.

В России нет аналога ФВР, но были и есть попытки придумать способ досудебного урегулирования конфликтов между пациентами и врачами. Еще в 2014 году Росздравнадзор вызвался разработать механизм досудебного урегулирования споров в сфере здравоохранения – это была первая громкая попытка формирования в России службы досудебного урегулирования жалоб пациентов. Реализовала ее по факту Национальная медицинская палата России – организация начала обучение по программам подготовки медиаторов и третейских судей, призванных разрешить споры между пациентами и врачами.

По-своему решить проблему конфликтов с пациентами пытаются в Российском обществе пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) – сначала этический комитет сообщества начал разбирать спорные случаи лечения, затем появились третейский суд и программа страхования от осложнений в результате эстетического вмешательства.

Источник: Латвийский Государственный контроль республики

vademec