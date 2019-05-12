Долги ЛПУ Ульяновской области за поставленные лекарства продолжают расти

Просроченная задолженность государственных медицинских учреждений Ульяновской области за лекарства и медицинские изделия выросла с начала года на 40 млн (с 300 млн руб. по состоянию на 1 января 2019 г.) – до 340 млн руб. Об этом говорилось на совещании Ульяновского Минздрава, которое прошло 6 мая и было посвящено вопросам лекарственного обеспечения.

«Оперативная обеспеченность ЛПУ региона лекарствами в настоящий момент составляет в среднем 63% от потребности, а у 7 учреждений она ниже 30%, – сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. – Большая кредиторская задолженность приводит к блокировке банковских счетов ЛПУ и невозможности проведения закупок».

Для уменьшения дефицита федеральной и региональной программ льготного лекарственного обеспечения областной Минздрав предлагает ужесточить административный контроль за выпиской рецептов для данной категории пациентов, в том числе отслеживать и пресекать случаи, когда врачи назначают лишние медикаменты. Главным внештатным специалистам ведомства поручено уделить самое пристальное внимание заявкам ЛПУ, корректировать то, что они планируют приобретать. «В целом речь идет не о решении проблемы, а об административных методах ограничения выписки льготных лекарств и улучшении отчетности, – уверен Алексей Куринный. – Еще одно «суперпредложение» курирующего зампреда правительства Ульяновской области Екатерины Уба – пригласить ведущих экспертов из Москвы для выяснения причин финансовой несостоятельности отрасли».

Напомним, что в прошлом году столичные эксперты уже трудились в Ульяновске по приглашению областного правительства и пришли к выводу, что все упирается в дефицит финансирования здравоохранения.

«Мы предлагаем заложить в областной бюджет на 2019 год расходы на здравоохранение на уровне 10,5 млрд рублей, – заявил по итогам работы чрезвычайной комиссии ее председатель, представитель Законодательного собрания Ульяновской области в Совете Федерации РФ Сергей Рябухин. – Это позволит избавиться от кредиторского давления на отрасль».

Озвученная сумма почти на 3 млрд руб. больше той, которая была заложена в последний на тот момент проект бюджета.

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Екатерина Погонцева

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