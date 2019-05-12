ИС R&D центра 1 EN включает алгоритмы для проведения более 1030 операций между TTS и ERP

Контрольно-фискальный акцент российской реализации маркировки продукции обеспечивает влияние внедряемой Track&Trace-системы буквально на все бизнес-процессы фармацевтического предприятия.

К сожалению, еще на старте проекта МДЛП своеобразным «стандартом фармотрасли» стало восприятие Track&Trace-системы как простого конструктора Lego, включающего оборудование по сериализации и агрегации и программное обеспечение L3 для отчета в информационную систему «Честный знак».

Поставщики ПАК зачастую заявляют о полной реализации большинства протоколов обмена с ERP системой предприятия и ИС «Честный знак». Тем не менее, даже при демонстрации базовых операций, которые не являются редкими или специальными, система работает не корректно.

Между тем эксперты VIII Международного форума «Фармапак» все как один говорили о том, что ФГИС МДЛП – самая сложная среди мировых аналогов. При выборе ПО самыми критичными моментами могут стать как упомянутые выше архитектурные упрощения, так и отсутствие контроля целостности данных и транзакций, несоответствие стандартам GS1, недостаточность функционала системы и невозможность подстройки под свои бизнес-процессы. То есть выгрузка в ИС «Честный знак» – лишь один из элементов взаимодействия с внешними ИС. А большая часть данных поступает в рамках процессов инфообмена TTS и ERP.

В информационную систему 1 EN (R&D центр, который входит в Original Group) включено 1083 операции. Такой объем объясняется стандартным для российского законодательства уровнем детализации отчетности (в «иностранных» требованиях, например, нет необходимости отправлять данные о стоимости партии товара, НДС и иногда товарных накладных), а также тем, что фактически любая операция перемещения, любое изменение свойств документов в ERP-системе сопровождается отправкой отчета в ИС оператора.

Многие вендоры демонстрируют заказчику появление в ИС уполномоченного оператора отчета о выпуске продукции, отборе проб или окончательном выпуске продукции, подтверждая тем самым функциональность решения. В контексте сказанного выше понятно, что указанной демонстрации недостаточно. Недоработки на этом этапе приведут к необходимости существенных переделок или доработок силами интеграторов, которым придется связывать условный 1C.ERP/WMS или SAP с оборудованием вендора. Зачастую ссылаются на то, что «необходимый модуль в 1С уже есть», упуская из виду, что он обеспечивает взаимодействие с оператором, а не целостность бизнес-процессов в связке оборудования, ERP системы, инфраструктуры и СОПов персонала.

Чтобы протестировать все тонкости работы предлагаемой ИС, предложите вашему вендору наглядно продемонстрировать хотя бы минимальный набор операций:

Операции в ТСД. Приемка (сторонние коды) (Обратное акцептование).

Операции в ТСД. Проверка в МДЛП.

Переупаковка.

Возврат в оборот.

Передача на уничтожение.

Утилизация.

Изъятие из группы.

Изъятие. Контроль, Архив ОКК, Декларирование/Сертификация.

Интерфейсов системы должно быть достаточно для любых возникающих сценариев, в практической работе они понадобятся практически при каждой операции.

Внедрение Track&Trace – это мощнейшая возможность преобразовать инфраструктуру предприятия, соединить между собой разрозненные экосистемы, сделать бизнес-процессы стройными и закрыть многие наболевшие вопросы. Такие, например, как легкая и быстрая смена 3PL-операторов для иностранных фармхолдингов.

При этом практика показывает, что правильно внедренная Track&Trace-система позволяет не перестраивать структуру бизнес-процессов, так как сразу же учитывает абсолютно все параметры и последовательность отчетов, которые нужно отправлять регуляторам.

Источник: Original Group

pharmvestnik