Идея о запрете на объединение в один лот услуг по доставке и хранению лекарств нецелесообразна

Правительство РФ признало нецелесообразным предложение ФАС об установлении запрета на объединение в один лот услуг по поставке, хранению и отпуску лекарственных препаратов. Об этом сообщается в отчете антимонопольного ведомства о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 12.01.2018 № 9-р.

Как писал «ФВ», ФАС разработала и в октябре 2018 г. выставила на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О требованиях к формированию лотов при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которое основано на результатах анализа заключенных ранее контрактов, подтверждающего необходимость введения указанного запрета.

«Объединение в одном лоте поставки лекарственных средств и услуг ‎по хранению и (или) отпуску лекарственных средств может привести к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию только на производство лекарственных препаратов либо только на оптовую торговлю лекарственными препаратами, не смогут принять участие в закупке. Одновременно с этим не смогут принять участие в такой закупке

‎и хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию только на розничную торговлю лекарственными препаратами», – было указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Однако в соответствии с решением зам. председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой установление запрета признано нецелесообразным (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № П12-18594).

Елена Сидорова

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