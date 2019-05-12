Счетная палата нашла недочеты в работе Минпромторга и Минздрава при регистрации медизделий

Счетная палата провела аудит эффективности мер государственной поддержки медицинской промышленности.

Как показала проверка, российский рынок медицинских изделий за 4 года вырос практически в полтора раза. По итогам 2018 г. его объем составил 280,9 млрд руб. Одновременно увеличилась и доля отечественных медизделий в госзакупках: с 20,9 % в 2014 г. до 24,3% в 2018 г.

Расходы бюджета на поддержку медицинской промышленности в 2014–2018 гг. превысили 21 млрд руб. Еще свыше 2,8 млрд руб. направил Фонд развития промышленности.

Как указано в отчете СП, найдены недостатки в работе Минпромторга, который отвечает за исполнение госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

«Так, до сих пор не получены регистрационные удостоверения на медицинские изделия, разработанные в рамках 75 контрактов, завершенных к 2017 году. Основная причина – длительные сроки их регистрации. Для решения вопроса Минпромторгом совместно с Минздравом создана Межведомственная рабочая группа», – заявил на коллегии ведомства аудитор Сергей Агапцов.

Счетная палата рекомендует Минздраву усилить контроль над завершением регистрации медизделий, разработанных в рамках НИОКР. Минпромторгу предложено провести мониторинг результатов НИОКР и принять меры, направленные на обеспечение серийного производства разработанных медицинских изделий.

В Минздраве заявили, что работа идет. В частности, подготовлен законопроект, который должен ускорить процедуру регистрации высокотехнологического медоборудования.

«В целях реализации поручений Президента по принятию мер по введению ускоренной процедуры регистрации высокотехнологичных медицинских изделий нами подготовлен законопроект, который устанавливает полномочия правительства, утверждаются критерии и порядок определения медицинских изделий, отнесенных к высокотехнологичным медицинским изделиям, а также определение процедуры ускоренной регистрации», – сообщила членам коллегии замминистра здравоохранения Наталья Хорова.

Отмечено несоблюдение Минпромторгом отдельных положений Правил предоставления субсидий и риски невыполнения или затягивания сроков реализации плана мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности по 31 продукту (технологии).

Также Сергей Агапцов указал на риски «формирования Минпромторгом недостоверной официальной статистической информации». Поводом для такого вывода стала низкая дисциплина производителей. Лишь треть из 2,95 тыс. компаний предоставила ведомству отчет о выпуске и реализации своей продукции.

В Минпромторге с выводами проверки согласились и уверили коллегию, что исправят недочеты.

«С точки зрения статотчетности абсолютно правильно поставлен вопрос. Мы сейчас ведем работу по формированию единой цифровой аналитической платформы по сбору данных, по хранению и автоматизации всей аналитической обработки данных. Такую работу мы уже включили в план на 2019 год и, соответственно, проведем для того, чтобы максимально достоверная отчетность по данной сфере была. С другой стороны, у нас запланировано совещание с Росстатом по этому вопросу», – заявил первый зам. министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

Источник: Счетная палата

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