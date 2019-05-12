Отношение сотрудников фармкомпаний к своей работе опасно для пациентов

Фармотрасль постоянно обвиняют в заговорах против пациентов. То появляются слухи, что изобретен препарат от рака, но разработчик его скрывает, т. к. на нем не заработаешь, то отрасли приписывают связь с темными силами, чтобы навлекать на людей всякие болячки, а потом лечить, пишет PharmaPhorum.

Нередко приходится слышать, что фармкомпании скрывают правду о вреде своих лекарств, в частности вакцин, и т.д. и т.п. Это все мифы: реальный заговор фармотрасли против пациентов заключается в инертности сотрудников компаний-производителей.

Фармацевтическая отрасль часто обвиняет регуляторные органы в консерватизме – дескать, слишком медленно реагируют на насущные изменения. Однако регулирование касается и других отраслей промышленности. Все дело в том, как сами сотрудники фармкомпаний относятся к своей работе. Ведь от лекарств зависит здоровье, а зачастую и жизнь пациентов, когда счет между жизнью и смертью идет иногда на дни или даже часы.

По мнению экспертов, иногда в инертности сотрудников виноваты не сами сотрудники, а руководство компаний. Например, в компании часто проводятся собрания, и не хватает времени на работу. Или, скажем, сотруднику приходится работать за двоих, поскольку в компании приостановлен набор. Сотрудник зашивается, у него нет времени ответить на почту, поговорить по телефону, он упускает главное. Он уже не думает о приоритетах, а просто разгребает текучку.

С другой стороны, зачастую сами сотрудники фармкомпаний не хотят загружаться. Если человек долго работает на одной должности или недавно занял определенный пост с перспективой на повышение, то все, что ему нужно делать — это не суетиться, не выделяться и спокойно ждать или пенсии, или новой должности.

Другой пример – реорганизация компании. Опять же, сотрудник понимает, что если не выделяться и не лезть с новшествами, то, глядишь, и обойдется. И что даже при сокращении ему обеспечены хорошие отступные.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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