«Ульяновскую государственную аптеку» возглавил предприниматель

Министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко на недавнем совещании, посвященном лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, представил директора новой региональной сети «Ульяновская государственная аптека» Андрея Дмитриева.

Как сообщили «ФВ» в Минздраве Ульяновской области, до этого Андрей Дмитриев работал директором АНО «Научно-исследовательский институт «МедБиоФарм развитие» (основной вид деятельности учрежденной им же компании – организация конференций и выставок. – Прим. автора). С мая прошлого года он также является председателем комитета по здравоохранению и социальной политике ульяновского регионального отделения общественного объединения предпринимателей «Опора России».

Андрей Дмитриев рассказал, что до конца текущего года планируется открыть 36 государственных аптек, из которых 10 — в Ульяновске, а остальные — в районах области. Первые должны приступить к работе в июле-августе. Документы на получение фармлицензии уже поданы. Костяк коллектива создаваемого предприятия составят 324 сотрудника ОАО «Ульяновскфармация», которое сейчас проходит процедуру банкротства.

По словам Сергея Панченко, ликвидация последней неизбежна (хотя ранее руководство самого ОАО не теряло надежду на оздоровление и поэтапный выход из финансового кризиса). Всего в «Ульяновскфармации» трудилось около 500 человек. Судьбу 176 человек, которые останутся в скором времени без работы, предлагают решать в индивидуальном порядке.

Фото: ulgov.ru

Екатерина Погонцева

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